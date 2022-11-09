及時控糖醫起GOAL 安心腎力衛將來

今年以衛生福利部國民健康署及主辦單位中華民國糖尿病衛教學會為首，帶領臺北市政府衛生局、中華民國糖尿病學會、糖尿病關懷基金會，共同響應2022世界糖尿病日，希望以『及時控糖醫起GOAL 安心腎力衛將來』呼應重視糖尿病控制。圖／糖尿病衛教學會提供
今年以衛生福利部國民健康署及主辦單位中華民國糖尿病衛教學會為首，帶領臺北市政府衛生局、中華民國糖尿病學會、糖尿病關懷基金會，共同響應2022世界糖尿病日，希望以『及時控糖醫起GOAL 安心腎力衛將來』呼應重視糖尿病控制。圖／糖尿病衛教學會提供

聯合國世界糖尿病日園遊會暨點燈活動，三小時湧入500人響應篩檢，早篩早治預防心腎病變

全國糖尿病友推估超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，根據110年全國十大死因統計，糖尿病位居第五位。糖尿病容易引起心腎病變，平均每三個糖尿病患者，就有一位合併有慢性腎臟疾病。適逢11月14日聯合國世界糖尿病日即將到來，為提升國人對糖尿病的關注力與自覺，社團法人糖尿病衛教學會於11月5日下午攜手衛生福利部國民健康署等單位，於中正紀念堂舉辦 2022世界糖尿病日園遊會暨點燈活動，響應2022世界糖尿病日主題 「衛教為將來(Education to protect tomorrow)」，規劃互動的篩檢闖關活動呼籲民眾關心糖尿病。

呼籲糖友早篩早治「及時控糖GOAL，安心腎力將來」

糖尿病衛教學會與糖尿病學會於2021年進行糖尿病患自覺調查，回收19,113名糖友結果，發現65%糖友自評有合併至少一項的心腎病變風險因子(如高血壓、高血脂、抽菸、肥胖、出現蛋白尿或是家族有心血管、慢性腎臟病史)。因此本次藉由園遊會宣導正確的衛教知識，鼓勵糖友積極控糖做好心腎共病風險因子管理，及早篩檢及早介入。

糖尿病衛教學會理事長王治元表示：「因臺灣人口正朝超高齡人口邁進，高齡人口的增加也代表慢性病長期化的出現，而多數國人罹患的慢性病代表第2型糖尿病人口亦持續增加，特別是40歲以下年輕族群的發病率逐年提升。未來糖尿病管理將面臨『長期化』及『高齡化』兩大挑戰，因此深化全民控糖概念，預防及延緩高危險族群之併發症或共病惡化勢必成為新照護議題。」

落實「控糖321 兼顧糖腎心， 糖友有『控』請問糖三臟

糖尿病友除了均衡飲食及維持規律的運動、作息外，定期量測血糖、控制三高、按時回診並接受檢查注意併發症風險。園遊會活動現場也透過輕鬆的闖關遊戲寓教於樂，向大眾宣導「控糖321」口訣，血糖監控3指標、腎臟功能2注意、心臟衰竭1預防，提升國人預防糖尿病心腎併發症及早篩早治的正確知識

2022糖尿病日園遊會暨點燈儀式舉辦於中正紀念堂，讓堂體點亮象徵世界糖尿病日的藍色。 圖／糖尿病衛教學會提供

此次活動三小時內吸引近五百位民眾熱烈參與，以健全且充足的衛教資訊傳遞，令國人達到有效的糖尿病及共病風險預防。活動最終也於中正紀念堂點亮糖尿病日的世界性標誌藍環，圓圈象徵生命和健康，藍色則反映所有國家共同擁有的天空，期許世界各地共同加強糖尿病宣傳教育、防治和監測，達到遠離糖尿病，健康新生活。

文 簡立宗

工商時報