及時控糖醫起GOAL 安心腎力衛將來

聯合國世界糖尿病日園遊會暨點燈活動，三小時湧入500人響應篩檢，早篩早治預防心腎病變

全國糖尿病友推估超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，根據110年全國十大死因統計，糖尿病位居第五位。糖尿病容易引起心腎病變，平均每三個糖尿病患者，就有一位合併有慢性腎臟疾病。適逢11月14日聯合國世界糖尿病日即將到來，為提升國人對糖尿病的關注力與自覺，社團法人糖尿病衛教學會於11月5日下午攜手衛生福利部國民健康署等單位，於中正紀念堂舉辦 「2022世界糖尿病日園遊會暨點燈活動」，響應2022世界糖尿病日主題 「衛教為將來(Education to protect tomorrow)」，規劃互動的篩檢闖關活動呼籲民眾關心糖尿病。

呼籲糖友早篩早治–「及時控糖”醫”起GOAL，安心腎力”衛”將來」

糖尿病衛教學會與糖尿病學會於2021年進行糖尿病患自覺調查，回收19,113名糖友結果，發現65%糖友自評有合併至少一項的心腎病變風險因子(如高血壓、高血脂、抽菸、肥胖、出現蛋白尿或是家族有心血管、慢性腎臟病史)。因此本次藉由園遊會宣導正確的衛教知識，鼓勵糖友積極控糖做好心腎共病風險因子管理，及早篩檢及早介入。

糖尿病衛教學會理事長王治元表示：「因臺灣人口正朝超高齡人口邁進，高齡人口的增加也代表慢性病長期化的出現，而多數國人罹患的慢性病代表第2型糖尿病人口亦持續增加，特別是40歲以下年輕族群的發病率逐年提升。未來糖尿病管理將面臨『長期化』及『高齡化』兩大挑戰，因此深化全民控糖概念，預防及延緩高危險族群之併發症或共病惡化勢必成為新照護議題。」

落實「控糖321」 兼顧糖腎心， 糖友有『控』請問糖三臟

糖尿病友除了均衡飲食及維持規律的運動、作息外，定期量測血糖、控制三高、按時回診並接受檢查注意併發症風險。園遊會活動現場也透過輕鬆的闖關遊戲寓教於樂，向大眾宣導「控糖321」口訣，血糖監控3指標、腎臟功能2注意、心臟衰竭1預防，提升國人預防糖尿病心腎併發症及早篩早治的正確知識。

2022糖尿病日園遊會暨點燈儀式舉辦於中正紀念堂，讓堂體點亮象徵世界糖尿病日的藍色。 圖／糖尿病衛教學會提供

此次活動三小時內吸引近五百位民眾熱烈參與，以健全且充足的衛教資訊傳遞，令國人達到有效的糖尿病及共病風險預防。活動最終也於中正紀念堂點亮糖尿病日的世界性標誌藍環，圓圈象徵生命和健康，藍色則反映所有國家共同擁有的天空，期許世界各地共同加強糖尿病宣傳教育、防治和監測，達到遠離糖尿病，健康新生活。