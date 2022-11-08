第二代胰島素治療 助糖尿病患者照護血糖管理

糖尿病已是國民病！據統計報告顯示，台灣逾230萬名糖尿病患者，但健保診斷人數僅約180萬人，中間落差數與衍生健康問題值得深究。至今仍有許多病友誤解胰島素用藥，錯過治療黃金期，針對治療後血糖控制不佳者，更應積極以胰島素或腸泌素複方針劑對症下藥，呼籲糖友遵照醫囑外，也可結合數位醫療工具達到個人化治療，避免血糖在不知不覺中超標。

糖尿病新患者年增16萬人 已超車新生兒數量

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，根據台灣糖尿病年鑑統計，我國每年增加約16萬名糖尿病新個案，已正式超車2021年新生兒出生數字。由於糖尿病早期症狀不明顯易被忽視，引發如高血壓、高血脂，心臟病、腎衰竭及視網膜等併發症，且台灣步入高齡化，糖友年輕化且用藥遵從性較差，更拉長病情控制時間，讓疾病治療更困難。

目前國健署針對成人預防保健，提供40歲以上每3年一次、65歲以上每年一次健康檢查補助，透過及早發現及早治療糖尿病，讓患者更有機會達到血糖控制目標，也可降低併發症風險。

日吃4種口服藥 糖友糖化血色素值竟破8

中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟指出，以健保數據顯示出接受治療糖友僅約180萬人，更有民眾不知道自己有糖尿病，且糖尿病結合其他共病比率相當高，長時間累積下若控制不好，對相關大小血管傷害極大。以目前全國院所平均來看，不到七成患者規律回診，仍有成長空間。

此外，患者治療觀念容易受到未經查證的網路資訊，或親友間的口耳相傳影響，常見自行購買地下電台不知名草藥或偏方，忽視正規治療的重要性。陳宏麟提醒，標榜糖尿病專用的營養補充品並非每位患者皆適用。如有位在知名醫院治療10多年的糖友，近期去診所就醫，已增加到四種口服藥並搭配營養品，但糖化血色素數值卻從7.5一路上升到8點多、血糖更常常飆破200，研判可能是溝通有誤導致錯失治療黃金期，所幸經胰島素介入治療後已改善。

第二代胰島素 助年長及腎功能不全病友有效控糖

黃建寧說，許多糖尿病患者擔心一旦吃藥就要吃一輩子，或打胰島素恐終身洗腎，這些錯誤觀念會延誤治療黃金時間。目前第二代胰島素可穩定安全降血糖，適合年長或腎功能不全等脆弱族群使用；另外飯後血糖較難控制的病友，也有腸泌素複方針劑作為治療新選擇。

陳宏麟說，胰島素治療雖滿百年但仍是重要治療方式。2022年世界糖尿病日主題為「健康飲食與糖尿病」，圍繞健康飲食及預防和治療第二型糖尿病，除院所推動分級醫療共同照護外，現今也邁入結合數位工具治療時代，透過藍芽胰島素傳輸及糖尿病app平台，即時傳輸病友用藥數據，方便醫療團隊判讀並進行醫病共同決策，幫助糖友達到個人化的精準控糖、降低併發症風險。目前亦透過法國藥廠賽諾菲的努力，台灣已超過250家醫療機構、超過48,000名患者，透過數位工具穩定進行血糖管理照護。

賽諾菲藥廠投入數位醫療管理 完善糖尿病數位照護生態鏈

賽諾菲在台灣糖尿病治療領域已深耕超過二十年，持續從病患需求為出發點，改良胰島素治療，幫助糖友精準控糖。糖尿病慢性病管理需要以更全面來整合，從預防、治療到照護整體生態鏈。隨著糖尿病照護走向個人化及數位化管理趨勢，賽諾菲也將持續運用數位療法解決方案，提升糖尿病管理及照護品質，協助醫療院所數位轉型。