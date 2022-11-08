BREAKING STAGE霹靂舞國手選拔賽落幕　安麗台灣助好手舞進奧運殿堂

街舞在台灣深受年輕人喜愛，而街舞中的霹靂舞更被2024年巴黎奧運首次列為正式比賽項目。安麗台灣長期以來對運動賽事的推廣不遺餘力，今年起也開始將品牌資源延伸至霹靂舞，希望用實際行動來幫助更多台灣好手舞進奧運殿堂。除了獨家冠名贊助「Taipei Bboy City安麗盃世界霹靂舞大賽」外，也傾全力支持「BREAKING STAGE霹靂舞國手選拔賽」，不僅提供賽事經費，更發揮營養專業，讓紐崔萊成為兩項賽事的營養補充品唯一指定品牌。

國人對霹靂舞(Breaking)略感陌生，它結合運動與街頭表演，舞者以頭、肩、背、膝為重心，貼近地面迅速旋轉翻滾，穿插單手撐地、頭頂地等媲美體操強度動作，搭配熱血音樂，兼具娛樂健身與表演性。

由霹靂舞委員會所主辦的「BREAKING STAGE霹靂舞國手選拔賽」，是舞界好手進入國際賽事及奧運殿堂的重要途徑，亦是霹靂舞舞者最重要的賽事之一，此賽事一年共有四場，每場均有積分，年度國、內外賽事積分最高舞者最終可獲資格進入國訓中心。5日「Breaking Stage國手選拔賽2022」最終站於台北舉辦，擊敗眾強敵脫穎而出的冠軍選手有更多的機會能在日後代表台灣征戰2023年國際賽事，甚至為2024奧運預作準備。

主辦單位代表，同時亦是台灣霹靂舞界大師黃柏青表示，「霹靂舞者與其他頂尖運動員一樣，必須在演出與比賽時，把自己的體能調整到顛峰狀態，而長期補充優質營養補充品可以幫助舞者、運動員進入最佳狀態。」因此他非常感謝安麗的支持。

安麗台灣提供經費助「2022 BREAKING STAGE霹靂舞國手選拔賽」，且用紐崔萊營養補充品幫助舞者、運動員進入最佳狀態。圖／安麗台灣提供

台灣安麗指出，紐崔萊素以全程追溯聞名，從種子到成品經過9個步驟層層把關，確保產品純淨、安全和有效，深受全球消費者認同。針對該系列賽事獲勝的6組（男/女青少年組、男/女青年組、男/女成人組）前3名選手，安麗將提供紐崔萊共18名特別獎，6組的冠軍則贈送2萬元產品、6組的亞軍贈送1.5萬元產品、6組的季軍贈送1萬元產品。

安麗台灣不僅支持台灣霹靂舞好手勇敢圓夢，爭取前進2024奧運的門票，且鼓勵更多年輕人能效法霹靂舞的精神與熱情，勇敢挑戰自己的不可能。未來也希望透過霹靂舞，幫助更多優秀舞者站上國際舞台，讓台灣的軟實力能被世界看見。