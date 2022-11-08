如何聰明變老？ 熟齡生活趨勢論壇：心態決定年齡

台灣即將邁入高齡化社會，現在55歲到64歲的熟齡族群，曾經想像過65歲之後的未來生活嗎？

「台灣銀髮產業協會」與「大人社團」聯手舉辦論壇，針對55到64歲熟齡族群研究基礎，提出空間環境、整合服務、社群參與，以及自我成長四大面向的銀髮產業未來10大安居設計趨勢。今年，加入熟齡者對目前生活狀態的自我評估與專家觀點，發展出「20道題‧熟齡未來生活指數」，作為理想老後生活樣貌的檢視指標，提早做好最佳預備；另外，更收集彙整國內外產業解方，提出「熟齡未來生活的100種設計提案」，打開熟齡族未來生活新想像，幫助熟齡族找到合適的生活解方，也讓企業品牌在產品服務研發與佈局上，能找到機會點，制定創新轉型的策略。

將捷建設執行長林莉婷指出，「類長照高齡住宅」將是未來最大的內需市場，未來的養生村將發展成不同的態樣。如何打造熟齡族剛性需求的住宅，將為市場關注的焦點，「長照有限社區無限」為因應高齡化平均9年餘命健康狀況可能衰退、孤獨老的狀態，有鑑於此，將捷建設即將推出附服務的三代同鄰的社區住宅，讓長輩們能夠安心的在地享老、世代傳承以齡距離相伴，硬體設備納入無障礙、陪住者需求設計，打造全齡享樂社區，以滿足市場趨勢需求。

資誠會計師蔡晏潭表示，熟齡者未來可能要面對財富自由，但身體健康不自由的窘境，建議財務規劃要提早做好準備，信託就是一個很好的工具，例如：家族信託、家庭信託，值得注意的是「家庭信託」，保障老人家的晚年，也就是為自己的晚年高齡者為核心，如何過得有尊嚴、有品質的生活。

除此之外，蔡晏潭指出，每個年紀的人皆具備不同的價值，例如：大陸電商業者看準銀髮經濟崛起，特別招聘高齡者設計師，提供高薪的職缺，希望能設計出貼切高齡者需求的商品；心態決定年齡，未來的晚年持續健康，不失智、不失能，應是大家努力的目標，如何聰明變老？是熟齡族迎接人生新階段的重要課題。