東元綜合醫院 啟航「急性冠心症」綠色通道 拯救無數生命

新竹一名46歲印度籍男性工程師日前已規劃好返鄉探親，卻於搭機前幾日突感胸痛，經檢查後診斷為「急性心肌梗塞」，經由雁行計畫緊急轉診至東元綜合醫院心導管中心救治，心臟內科團隊迅速在27分鐘內即打通血管，完成心導管手術，成功挽救男子性命！

該印度籍男性工程師於竹科上班，因工作壓力大、作息不正常，本身有輕微高血壓及糖尿病。趁著休假期間，已訂好返鄉機票與家人團聚，不料卻在出發前幾日突然感覺到胸痛難受，趕至醫院檢查後診斷為「急性心肌梗塞」。起初男子還不敢置信，認為自己年輕力壯，可能只是吃壞肚子導致胃痛、胸痛，在醫護人員勸說下才終於願意接受手術。

東元綜合醫院心導管中心主任張聖典醫師表示，該名男子經診斷確認為「急性心肌梗塞」，需於國際標準黃金治療時間90分鐘內打通血管救治，而東元綜合醫院心臟內科團隊僅花費不到一半的時間，於27分鐘內即迅速打通病人血管，成功完成心導管手術。印度籍工程師出院後，因手術過程相當成功，身體復原狀況良好，並且能夠平安搭機返國與家人團聚，回台灣後還特別返院感謝醫護人員的救命之恩，並表示所幸有聽從建議進行手術，若於搭機期間病發，後果將不堪設想。

東元綜合醫院心導管中心主任張聖典醫師說，能夠即刻救命，除了心臟內科四位主治醫師和心導管室團隊平均超過20年的資歷，醫術純熟、默契十足之外，健保署北區業務組推動的「雁行專案」更是功不可沒！

東元綜合醫院連續五年加入雁行專案，落實分級醫療、雙向轉診。今年再強化急重症救治，擔任新竹縣唯一推動「區域聯防綠色通道」-「急性冠心症」緊急跨院轉診的醫院，扮演大雁領航的角色，作為社區診所最可靠的後送「區域醫院」，建立無縫接軌的重症醫療共同照護網。

綠色通道啟航 拯救9條寶貴生命

心臟內科張聖典部長說，任何從上腹到牙齒之間的悶痛都有可能是心肌梗塞的前兆！譬如：牙痛、胸悶、冒冷汗、頭暈、嘔吐、上腹痛。因為有些心肌梗塞前期病徵輕微，很難認定、也容易忽視，非常仰賴醫護人員的正確判斷和轉診機制。

東元綜合醫院透過區域聯防與友院合作，縮短病人急診診斷及心導管治療時間，不到半年已成功挽救9條生命！雁行專案的推動，讓院所之間能利用共享資訊平台快速掌握病人病情，能縮短防疫篩檢的時間，以拯救生命為第一優先！

以病人為中心 全年無休打通血管

東元綜合醫院黃忠山院長表示，本院肩負新竹縣唯一重度級急救責任醫院，心臟血管中心連續六年通過醫策會認證通過「急性冠心症」疾病照護品質醫院，擁有24小時全年無休的醫療緊急服務、經歷資深的心血管急救團隊和20年的心導管室救治經驗，備有新型的心導管機和兩間心導管室，面對產後大出血的栓塞止血、急性腦中風除栓治療等急、重症致死率高的疾病，都有迅速應變的能力。

透過雁行團隊區域聯防合作，能把握黃金救援時間，病人從區域醫院出院後，也能下轉到社區醫院作後續追蹤，促使醫療資源有效運用。東元雁行醫療團隊為全民健康守護把關，提供桃竹苗急重症病人即時且連續的醫療照護。