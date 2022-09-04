萬安董座吳賜輝捐贈PCR檢測儀及物資 關懷弱勢慶中秋

中秋佳節自古就是國人團聚歡樂的日子，而為了將此歡欣的氣氛與一些弱勢族群分享，在中秋節前夕萬安生命公司吳賜輝董事長特別撥款捐購置了PCR檢測儀及海鮮魚獲一批，和台灣長照醫學會一起送愛到三芝雙連安養中心。讓一些弱勢長者能分享到中秋佳節的美好氣氛！

萬安吳赐輝董事長、帝篁國際公益平台吳承諺等一起發起中秋送愛活動。圖／業者提供

對於此次送愛活動的緣由，萬安生命公司吳賜輝董事長表示：由於工業社會的演變，以前合家團圓的機會愈來愈少，特別是一些弱勢高齡的長輩在佳節期間，似乎很難享受到團聚的歡樂氣氛，為了讓這些孤單的弱勢長輩也能分享到「些許」關愛的愉悅之情，特別致贈了可以增加蛋白質含量白的高營養價值魚獲海產，希望對對於嚴峻的疾情的防疫有所助益。而萬安公司創辦人吳珅篁董事長也表示：身為社會企業主的角色就是要多關心民間弱勢族群的需求，讓「分享愛」成為台灣人民的主流核心價值。

雙連安養中心頒獎給台灣長照醫學會，由劉伯恩理事長(左)代表接受。圖／業者提供

當天參與盛會的台灣長照醫學會理事長劉伯恩也表示：台灣已快進入超高齡社會，長者獨居的比率也會越來越增加，因此如何關懷這些弱勢族群是未來必須面對的課題，也要藉助民間公益力量的資源才能補公部門量能的不足！

當天出席活動的雙連安養院院牧關懷中心主任也是馬偕紀念醫院董事戴約信也表示，非常感謝萬安生命公司吳賜輝及吳珅篁兩位董事長，能發揮社會企業的愛心公益精神，共同建置溫馨有愛的安養家園！