永信社福中秋送暖 助弱勢家庭享美好「食」光

中秋佳節即將來臨，在這團圓的佳節，基金會集結了社會大眾的愛心及富宇慈善基金會的捐贈，結合在地的農糧產品與長照資源的挹注，購買大安區農會的雙龍米禮盒、青蔥脆餅禮盒、金磚肉鬆禮盒等物資，一同來幫助本會服務的「到宅沐浴的弱勢家庭」及「獨居的弱勢長者」共計50名。

能好好洗個熱水澡，對長者來說都是感到幸福的事。圖／業者提供

永信社會福利基金會趙明明執行長分享：「疫情之下，許多弱勢家庭、獨居長者在防疫及健康上比任何時候都需要關懷照顧，五年來我們連結社會大眾的愛心共幫助了806位弱勢家庭，中秋送物資不僅提供實質的幫助也帶著心靈上的安慰，更希望讓這些長輩獲得社會上善的連結，享受中秋佳節的喜悅！」

照顧服務員用熟練與溫柔的技術，為長者洗臉。圖／業者提供

富宇慈善基金會執行長張宇承指出：「中秋送物資不僅帶來心靈上的安慰與實質的幫助，更能為長輩維繫社會連結，未來也將持續投入關懷行動，期盼為社會帶來正向的力量。」

偏鄉傳愛「浴」起幸福

中秋節前夕到宅沐浴團隊前往海拔3,325公尺的桃山部落提供服務及贈送中秋物資。高齡91歲的ya-gi(泰雅族語、奶奶的意思）在72歲那年，與家人上山進行農務工作，因車子不慎掉落山谷，ya-gi跌在山崖邊的樹上，雖撿回性命但從此就不良於行。

ya-gi說：「我這兩年因身體退化無法站立所以長期臥床。家中沒有沐浴設備，每次為了幫我擦澡，孫女需到150公尺外的親戚家燒熱水，再提著熱水回家幫我擦澡。還好有你們來服務，這一年來我才覺得自己活得像人一樣，洗完澡奇檬子讚捏！也謝謝你們送禮物來，有米和肉鬆，明天可以加菜啦，謝謝！先祝你們中秋快樂！」

「疫」起送愛助獨老

易奶奶說：「自從先生過世後，我每天忍著淚水堅強過日子，加上兒子與女兒定居在大陸，疫情期間只能透過手機視訊和家人互動，想和家人相聚更是難上加難。這段期間還好有你們的電話關懷及鄰居陪伴、有時去教會參加活動，讓我生活不孤單。謝謝你們特別帶物資來送我、看看我，祝你們中秋節平安！」