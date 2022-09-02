亞洲醫療器材展 貿協率業者赴新加坡搶攻商機

東南亞醫材產業年度最大盛事-2022年亞洲醫療器材展（MEDICAL FAIR ASIA），8月31日在新加坡熱烈開展。為助我商參與該盛會，經濟部國際貿易局委由外貿協會，於今年首次籌組21家優質業者設立臺灣館，除設立線上「臺灣館專屬網頁」於展前邀請買主曝光外，更採用創新「實體展示+線上洽談」的OMO雙軌併行模式，實體展出外，亦讓買主現場體驗非派員我商展品，並藉視訊臺星同步洽談，以虛實整合模式搶攻疫後龐大的大健康醫材商機。

臺灣醫材品質優良，開展首日即吸引新加坡貿易和工業部長（Minister for Trade and Industry）顏金勇（Gan Kim Yong）參觀臺灣館，對我商產品讚譽有加。我商開展第一天大多就湧入20組以上的買主蒞臨，詢問代理或直接購買樣品，多來自星、泰、馬、越、紐、澳。另展前亦獲11家當地主要醫材進口代理商關注，紛紛預約於展覽期間與臺灣業者洽談合作機會；我駐新加坡大使梁國新、經濟組組長吳文忠，亦親赴展場為我商加油打氣，逐一了解各項產品特色，協助推廣引薦當地醫材通路商機。

駐新加坡大使梁國新造訪臺灣館，聆聽西柏科技解說複合式手術影像解決方案。圖╱貿協提供

新加坡為我醫材出口至新南向第三大市場，因疫情影響，非接觸式數位需求浮現，當地點餐幾乎使用電子點餐系統，展場可觀察到可攜帶式、數位遠距醫材、AI人工判讀軟體極受歡迎，諸如臺灣館此次展出福芯的「袖珍醫療刺激器」、龍骨王的「步態分析系統」、醫智的「AI皮膚診斷辨識系統」等於展期間大受歡迎，耗材類產品諸如阿爾傑「血管內導管固定裝置」亦獲得買主高度青睞，我商對本展效果表示高度肯定。

本展為全球最大醫材展主辦單位德國杜塞爾多夫展覽公司於亞洲辦理的醫材展，輪流於星、泰舉行，為東南亞最具指標醫材展，往年觀展者主要來自星、馬、泰、越、菲、印尼、印度。2020年經歷疫情衝擊轉線上辦理後，今年回歸實體展出，眾醫材廠商引頸期盼，共吸引來自50國超600家參展商共襄盛舉，臺灣共計60家參展企業，為第一大參展國!

新加坡貿工部長顏金勇造訪臺灣館，參觀我商精良產品，並聆聽解說。圖╱貿協提供

在數位健康科技趨勢領航下，全球醫材市場持續看漲，我精良醫材結合ICT等數位軟體，具高度拓銷潛力。明（2023）年貿協並將持續組團參加「日本國際醫療展（2月）」、「美國邁阿密國際醫療展（6月）」、「亞洲醫材展（8月）」及「杜塞道夫醫療器材展（11月）」等國際知名展會，並辦理採購大會等加值活動，協助我醫材業者國際鏈結，爭取更多拓銷機會。