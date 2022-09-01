落實居家清潔消毒 是防疫首要

美國CDC證實，新冠病毒可以藉由空氣中微粒傳染給他人，附著在衣物上的病毒，就有機會悄悄地跟著一起進到家中。防疫新生活，居家清潔及消毒成為人人必做的日常大事，當然也需要細心的籌劃，選擇有規模的居家清潔公司到家中定期清潔與消毒，也是一個很不錯的選擇。

新冠疫情已於全球爆發逾２年，戴口罩的自我防護已是台灣民眾出門的標準配備，但要特別注意「防疫疲勞」症頭上身，防疫層級漸漸薄弱；又孩子們紛紛回到了校園，如要避免孩童將病毒帶入家門，進門前的鞋底消毒也非常重要！確實做好居家清消，才能有效降低染疫風險，若日常事務繁忙，無餘力再費心家中整潔，不如交給專業，輕鬆省時又安心。

把病毒隔絕在門外，專屬8號藥劑消毒門把更有效。圖/媽咪樂提供

媽咪樂在地經營26年，直營共15個據點，新冠疫情期間更精進服務項目且全面資訊化，APP隨時掌握管家的健康管理狀況，人員均採用全職全面管理，不必擔心陌生人進出家門；每戶專用清潔用品防止交叉感染、每次清潔更使用美國環保署(USEPA)檢驗具消滅Covid19功能的「8號」藥劑做室內消毒，家中的乾淨整潔最放心。

全職培訓居家清潔達人，各樣工具事半功倍。圖/媽咪樂提供

採用長期的訂閱服務，專屬的服務窗口，幫每個客戶解決清潔、整理與居家消毒上的疑難雜症，為客戶提供最佳的解決方案。服務過程中不同區域的抹布分區分色，以獨家工法擦拭物體表面讓病菌的殘留降到最低，提供最高規格的健康與安心！

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