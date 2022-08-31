第二屆「百特單車日」開騎為全台病友發聲

2022年第二屆「百特單車日」正式啟動，百特醫療攜手外科醫師群，開啟一場公益熱血單車之旅，活動從新竹騎至台北大安森林公園捐血車處，共騎出77.7公里的距離。活動同時結合《台北捐血中心》讓民眾一同正視血庫大缺血的窘境，呼籲熱心民眾踴躍捐出熱血，一起拯救並延續更多需要幫助的生命。

因應缺血危機 百特醫療協同北中南外科醫師群熱血騎行

過去兩年Covid-19疫情籠罩全台，引發全台人心惶惶，間接導致台灣頻繁發生缺血危機。為因應棘手的缺血狀況，第二屆「百特單車日」結合《台北捐血中心》，由百特醫療、百達醫療同仁，以及外科醫師群響應熱血騎行，喚起熱心民眾挽起衣袖捐血救人。為鼓勵附近及路過民眾踴躍響應，現場也配置精美打卡區供民眾分享至社群，期待網路隱形的力量讓大家把「捐血一袋，救人一命」的口號轉變為實際行動，身體力行幫助更多有需求的人們。

北、中、南區多位外科醫師，與其親友、百特醫療及百達醫療同仁並肩騎出77.7公里的距離，為鼓勵民眾踴躍捐血的使命共同努力。圖/百特醫療提供

單日騎出77.7公里 熱血之舉吸引全民熱情響應

此趟熱血騎行活動，共有北、中、南區多位醫師們支持，與其親友、百特醫療、百達醫療、大安森林公園週邊熱心民眾逾百名，一同熱血參與並肩完成這趟壯舉。活動僅耗費一天時間即騎行77.7公里的距離，其中，三峽分局吉埔派出所也做為鐵馬驛站參與其中，警察同仁亦於第一時間提供夥伴們補給與休息空間，為夥伴們注入新血，幫助「百特單車日 熱血騎行」順利完成鼓勵熱心民眾踴躍捐血的使命。

百特醫療關懷病友並為其發聲 拯救並延續更多生命

百特醫療致力於「拯救並延續生命」，利用一年一度的「百特單車日」為全台病友發聲，傳遞百特醫療使命與對患者的承諾。百特醫療台灣暨香港總經理黃家駒表示：「百特醫療致力於關懷病友們的需求，讓同仁充分發揮所長，為我們的使命『拯救並延續生命』做出貢獻，並且感到自豪。身為醫療產業的一員，我們同時也鼓勵同仁追求身心靈的健康，並積極回饋社會。」