國家雙認證健康食品 安全又健康

許多成年人看健檢數字，總是因為「體脂肪過高」、「膽固醇過高」的紅字而搖頭，事實上，高血脂逐漸變成了一種很常見的現代隱憂之一。成因追溯相當繁多，工作壓力太大、飲食不正常不準時、常熬夜、久坐辧公桌不動、缺乏運動等因素，都在不知不覺中傷害身體健康，使身體代謝發生變化

另一個應酬族群更是無奈，現在很多業務事情都是需要在應酬飯局中商談好的，很多人都是一家之主扛著家中的擔子，許多都是推不掉的應酬，暴飲暴食的跑攤場合，吃喝多了傷身，不吃傷害關係，許多的潛在健康危險都在發生杯觥交錯中

上班族健康拉警報，苦於職場應酬的爸爸們，其實有許多有用的對策保養，為了妻兒的未來，可以開始積極由此改善健康，要從根本做起，也就是想辦法「戰勝體脂肪」、「征服膽固醇」。而這些可以靠著調整「飲食」及「運動」達到成效。

從運動說起，根據衛福部的建議，每次十分鐘，每周累計一百五十分鐘中等強度的身體活動，才能達到提升體能與健康的效果。而健康的吃，則是要多喝白開水、多吃蔬果及全穀雜糧，還要少油、少鹽、少糖。

食用方式也非常簡單，每天兩次，每次一包「暢快人生CX」，用180CC的溫熱水沖泡後隨餐飲用，不僅可以取代手搖飲，也可以取代熱量不少的湯品。