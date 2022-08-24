喚起民眾重視腸胃健康 金十字真面目食鏡SHOW引爆話題

現代人因生活忙碌，稍加不注意容易導致錯誤飲食習慣與生活形態，引起腸胃不適。國內知名品牌金十字為喚起民眾重視腸胃健康，透過網路影片將三種常見的腸胃不適狀況擬人化，創造出氣噗噗小姐、油膩桑、胃爆彈三位虛擬角色，藉由真面目食鏡SHOW的敘事手法，在網路上引爆話題，期望透過極具創意的趣味影片，引起民眾重視自己的腸胃健康。

不良飲食習慣被金十字看光光 帶你直擊胃腸的真實心聲

影片中在人來人往的美食街中裝設食鏡互動裝置，隨機捕捉路過民眾、掃描其腸胃現況，因應每個人狀態掃瞄出三位腸胃虛擬角色，藉由虛擬角色及真人間生動詼諧的互動，點出民眾因飲食習慣導致常見的腸胃不適問題。如氣噗噗小姐吃太快，不僅讓腸胃氣噗噗、還會放噗噗；第二位角色是油膩桑，吃油炸食物吃不膩、但讓腸胃好油膩，整個人也跟著油膩膩；胃爆彈是最後一位角色，吃太多霸凌腸胃，當心腸胃以暴制爆。

影片自上線後成功在網路上引起熱烈討論，不少網友紛紛表示自己被金十字看光光，更有網友笑稱自己三種狀況都有，是不是應該叫「三胃粉」，甚至還有網友說平常就很像第一位氣噗噗小姐吃東西很快，真的會常常脹氣，原來是自己的腸胃在生氣，顯示出金十字推出的趣味影片有效引起網友開始關注自身飲食習慣。

藉由氣噗噗、油膩桑、胃爆彈三位虛擬角色及真人間生動詼諧的互動，點出民眾因飲食習慣導致常見腸胃不適問題。圖／金十字提供

好忙沒時間、用餐暴飲暴食！當心成為氣噗噗、油膩桑、胃爆彈

金十字持續關心民眾腸胃健康，發現多數人重視網路社群，偏好觀看社群影片的習慣，同時對於有趣的素材內容關注度較高。品牌翻轉消費者認知，以趣味角度為出發點拍攝網路影片，受到回響。

該品牌不賣產品，以提醒消費者若保養好胃腸就能餐餐吃美食。並藉由影片中氣噗噗、油膩桑、胃爆彈三位角色讓消費者投射到且省察自身飲食習慣，並反思是否有與影片中的角色雷同，同時也建議平時可以從固定三餐時間、細嚼慢嚥，培養規律的飲食習慣、避免暴飲暴食，重視自己的腸胃健康不再讓腸胃問題干擾生活。

知名品牌金十字持續關心民眾腸胃健康，以趣味角度為出發點拍攝網路影片。圖／金十字提供

真面目食鏡SHOＷ影片連結：https://fb.watch/eZoI3vmOK4/