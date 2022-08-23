全瑩生技跨界聯名起士公爵 重磅推出超未來中秋限量禮盒

瞄準中秋佳節商機，以及近年來消費者健康意識抬頭，全瑩生技攜手成真咖啡聯名機能食品「益予成真®益生菌濾掛咖啡」，且跨界起士公爵X未來飲食研究所共同聯名「減醣魔芋綠豆椪」重磅推出「椪見幸福，益同賞月」中秋禮盒，讓民眾品嘗精品咖啡的同時，還可搭配特殊口感的健康綠豆椪，兼顧美味與健康，中秋不再油膩膩，迎接健康新「食」代來臨。

中秋禮盒內含益予成真®益生菌濾掛咖啡，讓咖啡變得不「益」樣！全瑩生技嚴選的三益菌為台灣首創唯一具有新型專利Ｍ615537「可耐高溫之益生菌飲品沖泡包」的益生菌濾掛咖啡，讓民眾品嘗咖啡還可補充好菌，幫助維持消化道機能，順暢每一天。今年兩款產品勇奪素有「食品米其林」美譽的ITQI風味絕佳獎，獲得雙重肯定。享受世界級頂級風味x健康維持，就在中秋烤肉油膩之際，因為一杯精品益生菌濾掛咖啡，解油膩健康「益」同賞月。

全瑩生技攜手成真咖啡健康聯名研發「益予成真®益生菌濾掛咖啡」。圖／全瑩生技提供

全瑩生技聯手起士公爵、未來飲食研究所獨家研發中秋減法甜點「低醣魔芋綠豆椪」，在傳統綠豆椪製程中，還添加有西班牙紅寶石稱譽的「石榴萃取物」，以及含有大量膳食纖維的「日本魔芋萃取物」，吃在嘴裏有彈跳的啵啵驚喜口感。魔芋的低碳水化合物富含膳食纖維，避免攝取高油、多醣，滿足需要飲食控制的民眾，不易造成身體過度負擔。一口咬下後只有回憶中的清甜豆沙，品嘗美食的同時啟動身體的玩美開關。今年中秋，為您送獻上輕纖無負擔的「椪」見幸福，健康維持的團聚美意。

低醣魔芋綠豆椪添加石榴萃取物與含有大量膳食纖維的「日本魔芋萃取物」，不易造成身體過度負擔。圖／全瑩生技提供

全瑩生技表示，今年匯聚4家企業的智慧與創意，攜手聯名合作開發的中秋禮盒包含採用專利技術與成真咖啡共同研發的精品益生菌濾掛咖啡，以及起士公爵結合未來飲食研究所，歷時超過半年討論及開發，耗費4,320小時且失敗27次，終於成功打造第一顆獨家創意油醣雙切 「低醣魔芋綠豆椪」，期望能撫慰這2年多民眾面臨嚴峻疫情的考驗。

疫情阻斷許多人與人間的情感交流，因此更顯現出今年中秋佳節闔家團聚的珍貴，藉著月圓之時，向生命中最愛的人，表達內心的感謝及祝福，期望收禮的人能享受米其林等級的美味及未來感十足的健康體驗。詳情可查詢全瑩生技：https://www.twbioscience.com/product/mid-autumn-giftbox/