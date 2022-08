台灣拜耳實踐多元共融和永續 年年獲獎

台灣拜耳今(2022)年再度榮獲「HR Asia 2022 亞洲最佳企業雇主獎」,總裁楊玉蘭(Jennifer Yong)表示,拜耳能獲得肯定,與公司內部推行LIFE的重要價值與指導準則有很大的關聯性。LIFE代表領導(Leadership)、正直(Integrity)、靈活(Flexibility)與效率(Efficiency),除了日常工作讓每位同仁都能發揮自己的才能外,也實踐「展現自我 成就拜耳 Be You, Be Bayer」的品牌價值。

「展現自我 成就拜耳Be You, Be Bayer」品牌價值是連續獲獎主因

根據自亞洲最有系統性和廣泛性,以工作環境及員工敬業度調研報告(WEES™)為評分基準的隨機不記名問卷調查,滿分5分中,台灣拜耳在三項評分標準分別獲得:Core(組織文化)4.22、Self(員工自身感受/體驗)4.25、Group(團隊合作溝通)4.5,三項平均同時也以高於市場平均成績出線(CORE 3.78/ SELF 3.79/ GROUP 4.05) ,藉由同仁真實的回答反映出拜耳對肯定同人付出、打造幸福職場等職責不遺餘力。

台灣拜耳最真誠的同仁福祉「尊重個人做自己的權利」

台灣拜耳今年邀請同仁響應彩虹驕傲月,強調尊重個人做自己的權利。企業女性同仁比例高達60.2%,且管理階層女性主管比例也有57.8%的台灣拜耳亦是女性友善職場表率,不僅遠高於台灣平均值,更提前達到全球性別平等的目標。並建有明確的人才發展原則,重視意見回饋,創建平台讓同仁們分享跨領域職涯旅程,鼓勵每位同仁擁抱終生學習,靈活應變彈性的組織需求。

「拜耳17永續」獲拜耳同仁超高支持 擴大企業願景

關心大眾健康與福祉的台灣拜耳邀請《我們都有病》病友團體發起首次線上公益健行活動「公益一七行」,以「沒有健康的地球,就沒有健康的我們」為宗旨,一起用行動守護環境、維持健康,不到2週的健行活動,台灣拜耳同仁與網友便累積走出近半個台灣的距離。

為落實「全民健康、無處飢荒」(Health For All, Hunger For None)的企業願景,台灣拜耳帶領同仁走入田野,集結相同理念的夥伴碰撞出全新火花,透過綠色科技賦能玉柚園樂活農產的百大青農,協助在地農民掌握數據並做出正確判斷,加強病蟲害整合管理和作物營養管理。除在第一線了解農民需,還將每位同仁親手採摘的「綠色科技柚子」,透過大享食育協會分送給宜蘭的大同國中師生,藉此將拜耳的永續思維及願景傳達給外界,讓孩子們珍惜每一口得來不易的食物,一起打造由下而上的永續未來。