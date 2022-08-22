突破現有OSA檢測瓶頸　安克生醫健診市場佈局有成

全球約有10%人口飽受「阻塞型睡眠呼吸中止症OSA」所苦，且有多數人未被有效診斷，主因是受限於現行檢測方法，須過夜檢測且等候時間長。安克生醫(4188)表示，透過最新睡眠呼吸中止症檢測系統，10分鐘可完成風險評估，有助於帶動更多人關心自身睡眠健康，目前已獲多家企業、健診單位青睞，積極布局健檢市場。

安克生醫智慧醫材，能於10分鐘完成睡眠呼吸中止症風險評估。 圖／安克生醫提供

多項國內外研究發現，睡眠呼吸中止症與多項慢性病高度關聯，包括高血壓、糖尿病…等，甚至增加中風、憂鬱機率，危及自身健康，還易引發工安意外。

目前睡眠呼吸中止症的標準檢測，就是到睡眠中心接受檢測，需要睡一晚，睡覺時身上須貼線，各睡眠中心也總是人滿為患，動輒須排上數個月、甚至一年的時間；有些居家型的簡易測量，也需要睡一個晚上，且由於沒有腦波偵測，連帶影響其準確性。

醫師表示，有鑑於上述種種因素，再再影響著檢查「可近性」，降低民眾檢查意願，當前市面上已有最新檢測方式，可迅速評估罹病風險與嚴重程度，中高風險者可再依醫生建議到睡眠中心接受進一步檢查，如此可提升民眾檢測意願，同時達到醫療分流、節省健保資源的效果。

安克生醫研發上市的睡眠呼吸中止症檢測系統，可於非侵入、清醒狀態下，十分鐘完成睡眠呼吸中止症風險評估，現正積極布局健檢市場，日前已替多家科技大廠進行企業健檢，關心企業員工健康，近期也陸續和台大健管中心、哈佛健診等單位展開合作。

耳鼻喉科專科醫師、哈佛健診富盈診所黃昭勳醫師表示，睡眠呼吸中止症檢測系統是精準醫療時代下的結晶，以非侵入性的自動化超音波，透過深度學習Deep learning，讓AI輔助判讀呼吸道的塌陷程度，再運用大數據分析，迅速評估受測者罹患中重度阻塞性睡眠呼吸中止症的風險。

安克生醫李伊俐總經理表示，過往的睡眠呼吸中止症檢測，因為需要過夜，在健檢較難執行，但現有技術已可突破過往的篩檢限制，能夠迅速完成評估，符合健檢需求，讓21世紀的新文明疾病「睡眠呼吸中止症」，可以在健診領域使用，協助更多關心自身健康的人早期診斷、早期治療。