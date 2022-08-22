金鴻醫材科技參加亞洲醫療展 把台灣醫療技術帶到國際

第14屆亞洲醫療展（Asia Medical Fair）將於今年8月31日至9月2日，在新加坡濱海灣金沙會展中心（Marina Bay Sands）舉行，是東南亞地區最大型且專業的國際醫療展覽會之一，金鴻醫材科技也將參與其中！在2L29號展位向國際展示台灣優質的醫療技術、用品及服務，讓與會人士感受｢台灣芯․台灣金 關懷台灣情｣金鴻醫材科技的專業和服務。

金鴻醫材科技貫徹精準醫療服務的精神，由專業研發團隊以創新的半導體專利金屬濺鍍技術，應用於各式電極檢測試片之研發與生產製造，其優良、精準的愛司金品牌（Acezin）血糖機及血糖試片更為病患帶來優質、精準的血糖測量服務，操作簡易，方便病患在家自行定時測量血糖。

除了供給人類使用的血糖機，金鴻醫材科技更研發出嶄新的Goldmie寵物血糖機，是全球第一台使用黃金血糖試片的寵物血糖機，專門為狗、貓設計，關注毛小孩健康。現時台灣政府正積極建構更完善的動物福利制度，毛小孩的醫療保健亦成為大眾關注的議題之一，農委會陳主委在2022年4月出席活動時，更提及「人該有的，毛小孩也應該要有」，可見專業的醫療用品不應只局限於人類使用，毛小孩同樣值得享用！

金鴻醫材科技研發的Goldmie寵物血糖機，適合各位毛爸媽在家量為毛小孩測量血糖，有效而精準地監測寵物血糖情況，以預防與減低毛小孩患糖尿病的機率，使毛小孩得到最好的醫療照顧。

Celnostics®全自動微量細胞辨選與分離系統，其技術榮獲國家新創獎。圖／金鴻醫材科技提供

在擁有自家品牌的血糖機產品以外，金鴻醫材科技更設有客戶委託設計及代工服務，可依照客戶薄膜電極、電路的規格需求，生產金屬電極裸片；依客戶產品開發需求，設計金屬電極、優化調整及諮詢服務，提供一站式的專業產品方案，歡迎各國的醫療機構以及醫療器材製造商，到2022年亞洲醫療展的2L29號展位，向金鴻醫材科技的團隊諮詢更多詳細資料。

此外，金鴻醫材科技因應精準醫療議題，在稀有細胞計數與分選領域中，已成功開發自動化系統──Celnostics®系統，可有效地在複雜的液態樣本中精確捕捉標的活細胞，獲得即時的活細胞影像分析，能完整地分析其特性、蛋白質、基因及核酸等眾多資訊，此項技術更榮獲由國家生技醫療產業策進會所舉辦的第15屆國家新創獎，於第14屆亞洲醫療展中必將是亮眼的專業醫療裝置之一！

Celnostics®系統的應用領域十分廣泛，例如：單株抗體篩選、早期產前檢查、癌症檢測（CTCs）、免疫細胞治療和幹細胞組織工程等，在生命科學與臨床醫學應用中具突破性技術，適合基因檢測公司、藥廠生物科技公司、生命科學研究單位及各大醫院、診所等醫療機構使用，更可按照客戶的要求，提供完整的臨床科研人員多組學（Multi-Omics）的解決方案，將這項高精準的細胞分選設備應用於各種需求，更歡迎各大醫療機構及團體親臨2022年亞洲醫療展的2L29號展位，進一步深入了解相關資訊。