2022 美國雞肉-餐飲業HACCP研討會

美國家禽蛋品出口協會在2022年8月18日及8月19日分別於臺北亞都麗緻大飯店及臺中裕元花園酒店舉辦2022美國雞肉–餐飲業HACCP研討會，不僅分享美國與臺灣的餐飲業及旅遊業相關法規的差異及規範，更是講述美國雞肉的高規格把關。

活動中邀請美國在臺協會農業組副組長艾立克致詞，該研討會由暐凱國際黃乃芸博士，針對美國雞肉食品安全衛生做HACCP介紹，說明美國雞肉實踐農場到餐桌的食品安全；前衛生福利部食品藥物管理署食品組潘志寬組長，說明臺灣餐飲業之HACCP法規介紹及應用，針對餐飲業的制度之法規現況、產業推動情形與未來發展及建立其基本作法進行系列介紹；而美國餐飲業之HACCP/GHP 管理，則由Patio 46沛緹歐美式餐廳美國名廚Cale Jackson及黃乃芸博士共同擔任講師，說明美國餐飲業的管理；最後則由豪景大酒店李珮慈食品技師，分享飯店/餐飲業建立 HACCP 管理制度，以因應未來美國雞肉普遍使用於餐飲業及飯店業的趨勢。

美國家禽蛋品出口協會大中華地區總監李玉冰表示，美國是全球最大的禽肉生產國，美國雞肉是很安全且健康的肉品，期許透過此次HACCP交流更認識食品安全法規、美國與台灣政府分別在美國雞肉工廠，進口邊境的管理，以及產業實務職能訓練，讓大家認識美國雞肉全流程的管理制度，讓業者買的安心，消費者吃的安心。