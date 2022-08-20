茗京萃首創五行節氣漢方飲

中醫於 COVID-19 的治療上，占有重要的一席之地，近兩年多疫情之下，國內民眾以漢方做為日常保健的方式，接受度大為提高，連歐美也興起一股漢方保健風，徹底翻轉了漢方於全球保健市場的地位。

天一本草旗下品牌「茗京萃」基於五行與24節氣的傳統理論，以集團近四十年紮實的中藥製造技術加乘，開發出多種創新的漢方草本機能茶款，大獲好評。茗京萃五行草本機能飲，在 COVID-19 疫情期間，數度缺貨，民眾以漢方飲品做為平日保健的基本配備，已相當普及。

天一本草董事長陳慧娟表示：「五行的養生概念來自黃帝內經的人體養生系統理論，人體就像是個小宇宙，必須跟著整個大宇宙的運行，順天順勢而行。養生的概念也是如此，傳統中醫講的五行是木火土金水，對應著我們的身體各部位，也對應春、夏、季夏、秋、冬，以及青紅金白黑，共五個顏色。以五行的理論來看，各組織相生相剋、彼此牽制，整體若能維持均衡的循環，各機能的運作會更好。養生也就是要做到身心的均衡調理，從生活習慣一點一滴逐漸養成。」

茗京萃以五行節氣理論，研發明亮百草甘、紓壓月桂人、美顏洛神蜜、美聲紫蘇飲、精力桑椹飲，更延伸出氣色菊花香、舒芯小麥香及代謝黑豆水，共八款機能茶。其中「美聲紫蘇飲」的紫蘇薄荷配方為國家研究院專利及技術雙授權，薄荷搭配紫蘇，加入桑椹和微甘甜菊，清新甘醇大受歡迎。

有別於以往漢方苦口的刻板印象，茗京萃的每一款草本飲，都源自獨家配方，甘甜爽口、氣味芳香，讓人一喝便愛上，是品牌迅速崛起的主因。

茗京萃台北總店位於松江南京商圈，強調飲品皆天然、好喝，不含咖啡因，也適合不喝咖啡的民眾飲用。圖/天一本草提供

40年技術底蘊 穩站市場

天一本草由天一藥廠老董事長的大女兒陳慧娟於九年前一手創辦，奠基於傳統中醫「上醫治未病」的概念，更成立了「茗京萃」品牌，瞄準 25-45 歲亞健康族群，致力推動漢方生活化。

茗京萃擁有自營電商平台，部分商品也上架知名有機店，而茗京萃台北總店位於松江南京商圈，店內提供漢方麵食與草本飲及獨門藥膳蛋，開幕至今相當受附近上班族喜愛。茗京萃創新「五行24節氣手搖飲」，顛覆大眾對漢方的想像，許多人都大讚喝了「很有感」！

茗京萃門市菜單中包括：明亮百草甘、紓壓月桂人、美顏洛神蜜、代謝黑豆水、精力桑椹飲，還有杏子醇奶、龜鹿醇奶、黑芝麻醇奶，皆為熱銷款。許多顧客都表示，完全沒有印象中漢方的藥味，取而代之的是天然草本的清爽甘甜，令人驚艷，甚至比一般的含糖手搖飲還要好喝。茗京萃全品項飲品皆不含咖啡因，也適合不喝咖啡的民眾飲用。

茗京萃經營團隊更計畫推出「輕資產型連鎖加盟創業」，將針對商業區 3-5 坪小店面，建立漢方手搖飲加盟制度，具體方案可望於下一季官宣。

茗京萃成功將博大精深的五行及24節氣理論，推進我們的日常飲食，讓每個人都能以簡單的方式，順應五行節氣，做好養生保健。如今進入後疫情時代，面對新變種病毒的威脅和長新冠的困擾，又該如何因應？

陳慧娟董事長建議，還是要以提高自身免疫力做為保健的原則。除了作息規律、積極運動之外，可用漢方打好健康的根基，提高身體的防護力，是長期養生保健的最佳策略。

茗京萃「京選好禮 五行調理組」禮盒，強調五行八款循環喝，提供均衡調理、一次到位的健康守護。圖/天一本草提供

茗京萃禮盒 貼心客製化

茗京萃機能茶為 100% 草本，無色素、香精、防腐劑、重金屬、塑化劑、防腐劑，不含糖、低熱量、零咖啡因，天然、好喝，天天喝也不膩口。

茗京萃推出多款中秋禮盒，包括「京選好禮 五行調理組」，強調五行八款循環喝，提供均衡調理、一次到位的健康守護。該品牌近年打進竹科地區，有不少高科技公司員工喜愛茗京萃的五行機能茶，因此以茗京萃五行調理組「客製禮盒」贈送客戶，蔚為風行。

茗京萃並祭出「龜鹿御品」買一贈一活動，8/3-9/9 凡購買龜鹿御品一盒，即贈送「京選好禮 五行調理組」，內含茗京萃熱銷的八款節氣養生茶包共16入。（實際活動日期以官方公告為主）龜鹿是傳統中醫推崇的珍貴藥材，茗京萃「龜鹿御品」是市面上少有高純度、低含水量、製膠緻密的龜鹿膠塊，可用於煲湯、泡飲，也可加入牛奶、豆漿或咖啡茶，在忙碌的日常也能輕鬆養生。

此外，天一本草陳慧娟董事長在接手家族事業之前，原經營月子中心，對於女性漢方調理具備豐富經驗，因此，也開發出多項女性調理商品。依循中醫古法，結合生物科技，草本濃縮精華製作而成，針對女性不同的生理階段，包括經期、經後，以及備孕、小產、產後的需求，提供合適的調理方案。