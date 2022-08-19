2022臺北市全國菁英拳擊邀請賽 舉辦盛況可期

由臺北市政府體育局、臺北市體育總會拳擊協會共同主辦，臺北市立百齡高級中學、中華民國職業拳擊協會和鷹雄拳擊館協辦的2022臺北市全國菁英拳擊邀請賽，訂於8月20日（六）至21日（日）在臺北市百齡高中（臺北市承德路四段177號）舉辦。

主辦單位表示，臺北市全國菁英拳擊邀請賽今年首次舉辦，這兩年因Covid-19疫情關係，很多國際運動項目的比賽都停辦，選手都沒有舞臺可以來表現，臺北市政府體育局暨臺北市體育總會拳擊協會為推廣拳擊運動發展，提升拳擊競技水平，透過全國性比賽累積經驗及技術交流，讓拳擊手未來在國際舞臺上更具有競爭力。

臺北市體育總會拳擊協會理事長郭枝來在全國菁英拳擊邀請賽前記者會上，接受媒體記者採訪。圖／邱兆衡提供

主辦單位指出，本次賽程以全國滿17足歲，並領有拳擊選手手冊的選手及拳擊運動愛好者，或曾參加全運會、大運會前三名菁英好手或擁有1年以上接受專業拳擊訓練經驗的成年拳擊好手經教練推薦，均可報名參賽。希望讓全臺灣年輕拳擊手都有機會上擂臺切磋拳技、增加實戰技能、持續累積賽事經驗。

本賽事特色：每一量級冠軍選手，主辦單位會頒發優勝獎金以資鼓勵。本次參賽隊伍有：臺北市立大學、百齡高中、開南商工、特指部、輔仁大學、桃園市拳擊委員會訓練站、新竹市拳擊委員會、國立清華大學、國立嘉義大學；拳館有：Dragon Boxing、Gee Hit Boxing、挑戰者訓練中心、肯將拳擊訓練中心、北體新概念等隊伍參賽。

｢2022臺北市全國菁英拳擊邀請賽｣ 8月20日至21日於臺北百齡高中舉辦，歡迎大家前往為選手加油打氣。圖／臺北市體育總會拳擊協會提供

臺北市體育總會拳擊協會理事長郭枝來特別介紹今年榮獲總統教育獎的選手陳念琴也報名參加，她除了去年東京奧運表現引起全國高度關注外，過去抗癌的勇敢精神更值得大家學習。

郭枝來感謝大家長期以來的贊助、支持與鼓勵，誠摯敬邀大家蒞臨臺北市立百齡高級中學活動中心二樓共襄盛舉，來為所有的選手支持與打氣，觀賞精采的拳擊比賽，留下美好的回憶。