智慧結合技術運用 長庚大學照顧生活健康

身體健康從生活細節開始照護，長庚大學老師將研究技術結合生活運用，落實『智慧健康』與『智慧照護』；其中長庚大學余仁方老師與孫嘉宏老師團隊研發的新一代「吸音新複合材料」，可以有效降低生活中的低頻噪音。另外，長庚大學鄭智修老師與吳菁宜老師運用科技(AR/VR)，打造銀髮族居家生活照護與娛樂。

新一代「吸音新複合材料」，具有超薄、超低頻、多元材質、多元應用之高吸音功能。圖／長庚大學提供

噪音不只會讓聽力受損，更會對情緒與睡眠造成相當影響，余仁方老師與孫嘉宏老師團隊研發的新一代「吸音新複合材料」，具有超薄、超低頻、多元材質、多元應用之高吸音功能；最薄可到0.5公分並可吸收100Hz的噪音，讓材料到元件、再到原型TRL5階段驗證，以便完成從實驗室到真實世界的轉換，進而應用在工業、建築、交通與日常生活中。

運用科技，透過頭戴式裝置(AR眼鏡)中的虛擬物理治療師指示運動功能檢測，把專屬物理治療師帶回家。圖／長庚大學提供

鄭智修老師運用科技，透過頭戴式裝置(AR眼鏡)中的虛擬物理治療師指示運動功能檢測，本系統包含完整上下肢動作功能檢測、以及軀體平衡能力和身體柔軟度評估; 使用本系統就像有專屬個人的物理治療師在您身邊隨時照護評估運動功能，使用者更了解目前肢體運動狀況，針對老年族群更能提升自我健康概念且有動力執行運動。

吳菁宜老師團隊發展有實證證據之社區心智訓練活動，透過導入VR現代科技設備，針對社區中認知衰退長者，設計最貼近其生活情境場景且較有興趣之大腦園藝訓練活動。『開發智慧銀想力-田園教練』改善長者之大腦功能，為社區長者打造「後疫情時代長者新生活運動」。