熟男染疫後想「開工」 驚覺性功能雪崩式下滑 求診泌尿科重振雄風

新竹縣累積確診人數距今已超過12萬餘人，面對難以捉摸的新冠病毒，醫療院所也整合相關門診照顧康復者。日前新竹一名55歲的曾先生到泌尿科門診，向醫師主述自己感染新冠肺炎解除隔離後，驚覺性功能明顯大不如前猶如「蒟蒻」，觀察三週仍「抬不起頭」，慌張得趕緊到泌尿科求診治療，在醫師安排檢查與正確用藥後，總算重振往日雄風。

泌尿中心戴順慶醫師表示，根據國際研究報告指出，部分男性在感染新冠之後，得到性功能障礙的風險高出20%。 應尋求合格的醫療機構檢查治療，並維持運動和睡眠充足、補充適當蛋白質，維持良好的生活習慣才是恢復健康的正確途徑。圖／東元綜合醫院提供

東元綜合醫院泌尿中心戴順慶醫師說，查閱國際研究報告指出，部分男性在感染新冠之後，勃起功能和生殖能力會變差，研究也顯示染疫後得到性功能障礙的風險高出20%，並且研究人員也觀察到病毒在男性陰莖內皮細胞內，竟能存活長達八個月之久。

但是，新冠病毒對生殖系統的影響和破壞實際有多大，還需要更多的追蹤觀察和研究，影響時間會持續多久目前並沒有定論。除此之外，感染新冠後，病人身體的不舒服、緊張焦慮、容易疲倦、心情鬱卒及注意力變差等身心問題也可能會影響到勃起功能。

泌尿科戴順慶醫師也提醒，性功能障礙跟「全身血管健康」切切相關，尤其是心臟、頭頸、大腿等大動脈。性功能障礙有可能只是病情的「冰山一角」，小血管阻塞成為早期徵兆，背後潛藏著「要命」的重大血管阻塞疾病可能隨後而來。遇到這類病人不能只單純開藥，除了安排病人抽血檢查，也應該轉介至其他相關科別。提早發現、及早治療，預防腦中風、心肌梗塞以及大腿骨動脈阻塞等風險。看似簡單的「小不舉」病徵，經過詳細的門診檢查，有可能救了一條「大命」！

除了三高問題，男性到了50歲可能受到男性賀爾蒙睪固酮不足，影響情緒、活力和性功能，嚴重甚至會影響夫妻相處及家庭和諧。這位個案經過檢查後，數值都在正常範圍內，經過心理支持和藥物治療，也逐漸找回「男性尊嚴」。

醫師提醒切勿聽信坊間偏方和來源不明的藥品，以免破財又傷身，應尋求合格的醫療機構檢查治療，找對病因、開立正確用藥與適當劑量，並維持運動和睡眠充足、補充適當蛋白質，維持良好的生活習慣才是恢復健康的正確途徑。