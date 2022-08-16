泰合生技抗血栓系列新技術獲生技獎

泰合生技旗下TAH33抗血栓系列產品，鎖定高齡族群用藥吞嚥困難，研發全球首見新劑型抗血栓系列。針對高齡族群中風後吞嚥困難，泰合研發包含抗血栓口溶膜、口頰溶膜與經皮吸收貼片等系列產品，並在日前獲得台北生技獎創新技術獎評審優等肯定。泰合首次參加比賽，即獲得評審青睞，獲選創新技術獎優等，對公司的研發實力及後續推動產品上市都是肯定。

泰合董事長李世仁表示，泰合生技長期推動創新劑型藥品研發，為國內少見專注累積新劑型藥品技術實力的特色藥廠。旗下化療止吐藥品TAH4411口溶膜，順利獲得日本許可上市後，除了是第一個台灣藥廠在日本拿下新劑型藥證，也是日本第一個化療止吐口溶膜產品。 李世仁說，此次獲獎的系列新劑型產品，奠基於泰合累積多年的研發經驗，選定高臨床需求的用藥疑難提出業界首見的解決方案。

泰合專攻中樞神經系統及癌症安寧照顧二大領域的新劑型藥物市場，產品以貼片及口溶膜為主。圖/業者提供

TAH33抗血栓系列產品利用泰合專有透上皮藥物傳輸技術(TDS)，開發全球首見的創新劑型系列產品。抗血栓藥品主要用於預防中風或手術後血栓形成，目前市面上僅有口服藥品，但多數中風患者多有吞嚥困難，導致用藥不易難以持續服藥控制栓塞風險。泰合所開發抗血栓口溶膜可在口中迅速溶解，免除中風後吞嚥障礙導致的用藥困難，旗下抗血栓系列並開發口頰溶膜與經皮吸收貼片，除不須吞服之外，利用經口頰黏膜或皮膚吸收避開腸胃道，將可減少口服藥品導致腸胃道出血的風險。

中風等腦血管疾病，近年來高居國人十大死因的第三位，在2020年全球前十大品牌藥銷售可發現，抗血栓藥品分別位居第三與第十名，合併銷售超過200億美金。李世仁指出，口頰溶片劑型也首次在動物實驗中證實，經口腔黏膜吸收具備降低劑量並更為安全的優勢。目前抗血栓口溶膜劑型於美國執行一期臨床試驗，將接續申請藥證審查。