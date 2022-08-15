中國附醫智抗菌平台 搶進智慧醫療產業鏈

新冠疫情扭轉醫療新思維，物聯網、人工智慧在醫療領域應用愈加成熟，生醫與資通訊整合成為新顯學。中國醫藥大學附設醫院跨領域整合資訊、人工智慧、醫學、檢驗、藥學，研發出「智抗菌平台」能快速預測抗藥性菌株與敗血症風險，提供臨床診斷與藥物輔助決策，加速醫療產業轉型。

英國經濟學者預估，2025年全球抗生素造成的死亡人數超過1,000萬人，將超過目前癌症死亡人數。而全球醫療相關感染疾病診斷的2021年市場規模為34億5,833萬美元，將以年複合成長率（CAGR）8.16％增長，2026年前將達到51億3,675萬美元。

集結四大功能 提升醫療黃金時間

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，住院病人抗生素使用比率約25～53％，細菌抗藥性問題嚴重，以感染引發的敗血症為例，延遲1小時給藥治療，死亡率將高達7.6％，傳統檢驗耗費3～5天結果才出爐，病人在這3天內屬於高風險期，透過「智抗菌平台」藉由AI模型與AIoT智慧應用，快速鑑定菌株抗藥性，大幅縮短為1小時，不僅提升用藥精準度，更降低死亡率。

「智抗菌平台」導入中國附醫作為示範場域，醫療如何結合AI且讓醫生願意使用呢？周德陽表示，「AI應用要從臨床端去思考，解決醫生不容易做到的範圍，且降低使用門檻，讓醫生不知不覺就在使用AI系統」，「智抗菌平台」一站式介面整合四大功能，分別有個人化抗菌譜圖譜、智能快檢菌株預測、敗血症預測及藥品開方智能推薦，精準協助醫師治療，爭取病人黃金時間。

周德陽說明，「智抗菌平台」個人化抗菌譜圖譜整併病人過往細菌感染資料，以視覺化呈現，克服醫師過去需逐筆點選查詢困擾；另外，該平台運用AI技術來預測敗血症風險與死亡率，建立追蹤監測、提早警示，並且平台透過綜合以上評估，能智能推薦藥品開方，協助提升醫生用藥。

網羅AI人才 解決臨床需求

在智慧醫療領域，中國附醫致力走在前端，周德陽表示，醫院網羅80位AI工程師，為醫療數據整合人工智慧技術成立人工智慧醫學診斷中心、大數據中心、智慧醫療科技創新中心、數位轉型科技辦公室等單位；中國附醫更於2月與越南最大臺商醫院震興醫院簽訂合作備忘錄，相互交流臨床醫學研討、人才培訓、健康產業等等，讓智慧醫療前進東南亞落地發展。

在資訊技術分面，「智抗菌平台」由10支微服務所架構，首先是檢驗醫學部系統產出細菌檢查報告，將報告資訊發送至訊息佇列（Message queue），觸發事件驅動程式，通知AI預測敗血症、抗藥性菌株及個人化抗菌譜圖譜，系統再透過RESTful API抓取檢查報告中所需資料進行運算，最後將結果傳送至智抗菌平台，自動顯示在相對應欄位。

「智抗菌平台」已取得美台專利、發表於國際期刊論文，根據中國附醫導入「智抗菌平台」於臨床成效可增加開方速度，減少開立劑量錯誤率及降低死亡率。中國醫藥大學附設醫院將與聯盟醫院合作，扮演智慧醫療推手，邁向醫療國際化。「智抗菌平台」一舉在本屆「漾（Young）世代－2022金漾獎」大放異彩，榮獲智慧應用類別冠軍，另外，也獲得2021年國家新創獎與臺北生技獎跨域卓越優等獎肯定。周德陽表示，正布局美國FDA及台灣TFDA醫材許可證，致力打進國際智慧醫療產業鏈。