讓青春痘不留疤 皮醫美南勢角診所醫師陳裕豪宣導正確方法

在這個顏質當道的時代，擁有一臉好皮相不僅能為個人人際關係加分，根據報導，在韓國有高達84.2％的面試官承認面試者的外表會影響第一印象。因此現今肌膚管理成為全民運動，擁有乾淨整潔的肌膚已成為基本門檻，而不分年齡大小，最常在臉上留下瑕疵的莫過於青春痘與痘疤。

青春痘在醫學上名詞為尋常性痤瘡，不只在青春期，即使20、30歲都還是可能會冒出來，主要原因是青春痘的生成可區分為外部影響與內在失衡兩種原因，除了青春期或天生皮脂腺分泌旺盛以外，外部大環境空氣品質下降，霧霾與空氣髒汙更容易造成毛孔堵塞，導致無法代謝的角質堆積發炎；另外，工作、學業上的壓力，生活作息不規律、飲食習慣如多油辣等，皆可能造成青春痘的因素。

皮醫美南勢角診所醫師陳裕豪指出，民眾須注意三大重點，包含不熬夜、不重油重辣、重口味且注意臉部清潔，他還強調日常習慣的清潔保養與生活作息，才是杜絕青春痘的根本之道。除了飲食與生活作息外，人們最常忽略的是頭髮與手部的細節上，時下流行的可愛妹妹頭瀏海其實是隱藏的青春痘幫兇，被頭髮長時間覆蓋的額頭，由於頭髮上的油脂與髒汙，加上不透風的環境最容易長出一顆顆青春痘；而細菌無所不在，日常生活中用手接觸過無數物品後，若沒有馬上洗手，手上累積的細菌可以高達40萬個，若再去摸臉，要不長痘真的很難想像。

皮膚醫科醫師指出除了正常生活作息外，飲食控制也是重要因素。圖／皮醫美南勢角診所提供

若民眾長痘了也不要慌張，預防長痘皮膚科醫師陳裕豪再強調「長青春痘千萬不要自己擠。」因為錯誤擠壓除了會造成傷口面積加大、發炎加劇外，發炎時的微血管擴張容易引起黑色素反應而留下痘疤。因此正確方式還是應該交由專業皮膚科，針對皮膚狀況後再擦藥膏或以口服藥治療。

陳裕豪表示，治療痘痘的黃金期是3天，經驗豐富的醫師會提供快狠準的治療方針，若一直拖延或使用錯誤的摳擠造成痘疤，都有可能烙印在臉上一輩子。若不幸已留下痘疤的民眾也不用擔心，可至醫美診所諮詢專業醫師。