進口肉品跟著原包膜切入　吃多恐影響胃消化恐致癌　

食安問題層出不窮， 根據調查顯示，許多進口肉品通常外面都有「原廠包膜包裝」，若長時間運送，「原廠包裝膜」，許多業者都是帶著食品原包膜直接切入，如這樣分裝給民眾，專家指出，恐會造成食安問題。

食安問題食安問題常出現在生產、加工、儲存、運送及烹調過程中，而近年來食安問題擴及各類食品，如黑心油、塑化劑、瘦肉精、毒澱粉、食用酒精內含工業酒精成分、麵包檢出人工合成香精、豆干含工業染劑二甲基黃、金針、竹笙殘留二氧化硫過量、潤餅皮添加工業漂白劑及合成蜂蜜等。近年調查顯示，胃部疾病看診的人變多，大部分是食安問題發生。

而近期因為疫情影響消費，大部分的民眾都以直播購買取代傳統肉品，不過這也隱憂因為進口食品包裝袋而產生食安問題，維也納醫科大學（Medical University of Vienna）研究8個不同國家的成人糞便，發現樣本中都含有塑膠微粒，令人驚豔的是，研究指出，其中聚乙烯對苯二甲酸酯（PET）和聚丙烯(PP)含量最高！研究發現指出，這兩種塑膠廣泛用於一般市面販售的肉品、蔬果、寶特瓶等食品都有！

近期就有家庭主婦在網路分享，現在常常購買進口肉品，但很多業者都會帶著包裝膜跟肉品一起分切，這樣恐會有「塑膠微粒」殘留在肉裡面的風險，進而到民眾的口中，可能造成食安疑慮！因食品包裝（原包膜）帶肉切會有存在著微塑膠在網路引發話題，而這樣的微塑膠（塑膠微粒）是人類看不見，卻可能隱藏正在危害大眾的食品安全，甚至也威脅人體健康的存在！

有許多民眾在網路分享，「應該要請立委立法」、「我只要看有帶包裝直接切肉的都不買」、「有直播業者都會分裝真的這樣比較好」、「我們一家吃好幾年，結果胃真的都常消化不良」、「這樣帶膜切肉很母湯」。

近年來食安問題嚴重，許多人更有胃腸問題，專家建議：民眾要購買肉品除了要找政府認證合格的肉商，更要要求業者不要將進口肉品帶「原廠包裝膜」分裝切，這樣長期食用恐會造成腸胃不適，也可能有致癌風險。

近年來國人腸胃問題多，怕胃消化不良，專家建議民眾「原廠包裝膜」帶肉切應要注意分開切會比較好，另外中醫建議：胃好，百病無。國人應要顧護好腸胃，則不容易生病。現代人生活壓力大，飲食常不節制，飲食多高油脂、辛辣、生冷、甜食，吃飯太急、狼吞虎嚥，吃得太飽，吃完飯就睡，三餐不定時，造成一堆腸胃道疾病。所以平時應該注意調整生活作息及飲食習慣，保持腸胃健康，才能擁有彩色人生。