ASKiN超前部署 遠距看診不卡卡

疫情爆發開始，口罩、酒精不離身已逐漸成為新的生活模式，自從升上三級警戒，外出上班更是人人自危，2022年初疫情再度爆發，短短一個月，確診病例從百例爆衝到萬例，頓時醫護資源供不應求，群聚PCR更容易增加染疫風險，視訊看診應運而生。醫智科技洞察先機，早在2021年就推出ASKiN健康好朋友，時間、空間不再是問題，用Line即可遠距看診，榮獲2022金漾獎前瞻技術組季軍。

不用去醫院 隨時隨地都能看醫生

健康好朋友ASKiN的前身是由醫療資訊學開山鼻祖之一、臺北醫學大學教授李友專2018年研發出的皮膚科醫療智能，隨著2020疫情爆發，大醫院醫療量能大減，加上醫院感染機會高，許多經過AI檢測後的患者無法前往醫院進行近一步的治療，醫智科技便從北醫獨立，並於2021年推出健康好朋友ASKiN。

醫智執行長周肇興表示，ASKiN不僅是AI及skin的合體，更有Asking問診的意涵，透過患者皮膚傷口照片，給予專科醫師專業的諮詢，創造了「看醫生」的全新模式，突破時間及空間的限制，運用手機就能隨時線上預約，並透過線上聊天室與專科醫師進行諮詢，獲得專業照護指引，目前已擁有來自20+國家，40+城市的預約，官方帳號用戶數超過20,000人。

Line一鍵預約 長輩好上手

數位轉型是各個行業都需要面臨的一大課題，對醫療產業也是如此，周肇興提到，2015年以來，一直都有非常多科技業、醫院想合作推出APP進行遠距醫療，然而卻沒有成功的案例，他認為最大的癥結點在於，APP的存在價值太低，根據調查，年輕人一年看病次數兩次以內，但台灣人的頻率卻是一年14次，可見真正需要遠距看診的客群是APP苦手的中老年人。

周肇興發現對長輩而言，最常使用的APP就是Line，在台灣Line的滲透率高達95%，不僅使用率高、傳播速度也快，健康好朋友ASKiN在2020年成為 LINE PROTOSTAR 新星計畫的成員，也是此計畫唯一的遠距醫療新創團隊，無好下載多餘的APP，中老年人也更好上手。

健康好朋友ASKiN，操作步驟。圖／醫智提供

除了皮膚科，健康好朋友ASKiN目前已有婦產科、眼科、家醫科、泌尿科、皮膚科等共10個科別的專科醫師，提供使用者做選擇，疫情當前，醫智科技也推出COVID-19特別諮詢服務，提供初次免費諮詢的機會，透過線上諮詢的分流，對緊繃的現場醫療資源起到部分的舒緩作用，為台灣疫情盡一份心力。

智慧醫療時代來臨，讓遠距諮詢門檻大幅降低，無論在世界的哪個角落，都可以獲得台灣最優質的醫護服務。疫情期間，健康好朋友ASKiN更有高達85%的海外客戶，周肇興表示，健康好朋友ASKiN的核心價值在於透過科技工具優化醫療服務，極大化醫療量能，讓醫護人員用最少的時間服務更多的病人，即使人在國外，有健康問題或疑慮時，都可以輕鬆上線找到台灣專科醫師諮詢，深受台商、海外遊子好評。

對於這次獲獎，周肇興非常感激評審單位的肯定與支持，他認為，台灣的醫學教育在全球是非常扎實，健康好朋友ASKiN趁台灣醫療有優勢的時候前進國際市場，希望成為科技巨頭及醫療產業之間跨界的介面活性劑，激盪出新火花邁進國際市場。