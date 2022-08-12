2022臺北生技獎揭曉 打開國際市場 防疫研發亮眼

國內生技產業最高榮耀-「2022臺北生技獎」今(8/12)舉行頒獎典禮，由柯文哲市長親自揭曉「創新技術獎」、「國際躍進獎」、「技轉合作獎」及「跨域卓越獎」四大獎項得主，共計24家績優生技企業與學研機構獲獎，頒發共計600萬元獎金。

臺北生技獎已邁入第19屆，秉持著公平、嚴謹的評審機制樹立業界，深獲生技產官學界好評，累計已有逾千件生技績優標的競逐，並有 250件獲獎，頒發總獎勵金逾1.1億元，在生技產業界獲高度認同，已建立指標地位，成為生技企業加值形象的最佳推手，更讓「臺北生技獎」在生技界獲得「生技奧斯卡」之美名，為國內頂尖生技企業爭相角逐的競賽，更成為台灣生技產業打造企業形象、提升國際知名度的絕佳平台 。

新冠疫情促使生醫產業全球的跳躍發展，也讓臺灣生醫研發技術嶄露頭角，本屆臺北生技獎就有兩項防疫相關項目拿下金獎；此外從本屆獲獎的項目中，也看到臺灣生技發展持續努力打拼，爭取國際認證，在全球市場銷售大有斬獲。

逸達生物科技前列腺癌新劑型新藥 全球市場授權 寫下重要里程碑

逸達生物科技前列腺癌新劑型新藥為全球唯一使用前毋須混合、預充填leuprolide長效注射劑，成功突破技術瓶頸，填補市售類似產品近30年來未能滿足之醫療需求。是台灣第一個自主研發、完成三期臨床試驗、遞交 NDA、獲上市許可，並成功在美上市的新藥;逸達也成為第一家獲美國 FDA 直接授予505(b)(2) 新藥藥證的台灣公司。逸達已完成全球市場授權，簽約金與里程碑金合計最高可達 4.17 億美元，另享有銷售權利金，獲得今年「國際躍進獎」金獎肯定，為台灣生技產業躍上國際舞台寫下一重要里程碑。

逸達生物科技前列腺癌新劑型新藥，獲得今年「國際躍進獎」金獎肯定，由逸達生物科技財務長詹孟恭代表領獎。為台灣第一個自主研發、完成三期臨床試驗、遞交 NDA、獲上市許可，並成功在美上市的新藥;逸達也成為第一家獲美國 FDA 直接授予505(b)(2) 新藥藥證的台灣公司，為台灣生技產業躍上國際舞台寫下一重要里程碑。

富佳生技微型化唾液核酸檢測系統 實現無痛採樣 檢測技術再進化

今年「創新技術獎」金獎得主—富佳生技自主研發製造的 COVID-19唾液PCR檢測系統，以微型、輕量、具連網功能的優勢，可應用於各種場域，實現簡便、快速、精準、低成本的檢測目的。採用凝膠電泳來排除唾液檢體中的雜質影響，使精準度提高。檢測螢光成像由AI判讀並透過WiFi自動上傳雲端，可即時發送到使用者 email 或手機。實現無痛採樣、簡單操作、高信賴度、合理成本的新冠病毒檢測，讓台灣防疫檢測技術再進化。

「創新技術獎」金獎得主—富佳生技COVID-19唾液PCR檢測系統。富佳生技董事長廖本揚指出，該產品主要為提供家庭PCR檢測所研發生產，達到簡便、快速、精準、低成本的檢測目的。而產品未來售價也會相當親民，操作上只要年滿20歲以上民眾都能輕易檢測使用，期盼將讓防疫落實到家庭及個人。

雲象科技骨髓抹片AI自動分類計數系統 全球首例同獲衛福部與歐盟認證之創新AI 應用

「跨域卓越獎」金獎得主-雲象科技「骨髓抹片AI自動分類計數系統」獲衛福部與歐盟核准，是該領域全球首例同時獲兩地認證，且國內外均「無類似品」的創新AI 應用。雲象用了近 70 萬個細胞訓練、完成多國多中心臨床驗證，將一改骨髓抹片細胞人工計數作業，可自動分類計數 15 類骨髓細胞，從原本一張骨髓抹片依難度不同平均耗時約30分鐘，縮短至5分鐘，準確率超過九成，協助醫師縮短判讀時間，減輕負擔，且提供量化客觀、可反覆驗證的數據，有助經驗傳承，達到精準醫療。

衛福部國家中醫藥研究所臺灣清冠 治療新冠肺炎 造福逾百萬人

COVID-19肆虐全球，注射疫苗仍難逃突破性感染，且西藥治療條件受限。國家中醫藥研究所以臨床–基礎–業界模式，研發「臺灣清冠」系列中藥複方。清冠一號於2020年取得專利，立即授權藥廠製造並外銷國際全球55餘國，超過20萬盒；2021年獲國內緊急授權，用於治療輕或中症患者，臨床證實有效阻止轉重症，清冠二號降低重症患者死亡率達 74%。現已成功技轉，且產品已造福逾百萬人，帶動超過 50 億產值，獲得本屆「技轉合作獎」金獎肯定。

生技產業的特性是具前瞻性、須不斷突破的產業。「臺北生技獎」的舉行，激勵了在漫長研發道路上持續努力前進的生技業者，也鼓舞臺灣生技企業持續專研與精進核心技術，讓臺灣生技能量閃耀於國際舞台上。