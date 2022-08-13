財團法人肝病防治學術基金會喜慶28週年

全島一肝

肝病防治學術基金會成立已屆二十八年，這段歲月，可說是廣大社會善心人士，共同以愛心締造的全民肝病防治史。活動當天，邀請了長期共同參與保肝、護肝各界的好朋友們一同來慶生。除頒發優秀學術論文獎、學術研究獎助金，鼓勵年輕學者從事研究，促進醫療進步發展。同時致謝宋展河教育基金會捐贈偏鄉肝病篩檢、頒發臺大醫學院教師及醫師出國進修獎助、頒發傑出醫學研究特別獎、頒發宋瑞樓教授紀念特別獎(好心肝瑾瑜醫療貢獻獎)…等。

星期三創意股份有限公司公益拍攝～全島一肝 好心救好肝影片，聚點、飛霓影視公司公益拍攝白嘉莉小姐保肝宣導短片，本會義工～好心肝大使白嘉莉小姐及肝病病友林博義、張登讚先生推蛋糕慶生，醫護群現場演唱，演藝界小燕姐、石英大哥、翁家明、郭子乾、張瓊姿、王彩樺、吳鈴山、陳霆、陳熙鋒…等皆出席祝賀，肝基會更號召企業主點亮愛心嘉惠國人、消滅國病。

全民腹超運動 每年一超 讓肝癌關鍵逆轉

台灣曾經是一個每5個成人就有1位是B肝帶原者的土地，1986年由於宋瑞樓教授等人在台灣推動新生兒全面注射B肝疫苗，如今台灣兒童的B肝帶原率已從10.5%下降至1%以下。肝基會從民國83年成立之後，85年便開始全國跑透透，在善心和愛心人士的贊助下，早年在各地與地方衛生主管單位合作辦的免費肝病篩檢，所到之處都是萬人空巷。踏遍全台各地舉辦免費肝病篩檢之目的，在於提醒國人對沉默的殺手—肝病—的重視」。

肝基會董事長許金川教授表示：全島一肝～全民腹超總動員，是肝病防治的最後一哩路，希望大家一起參與「今年超了沒？」的活動，使之成為一股「全民運動」，讓臺灣成為一個沒有肝病的國度、根除肝病的模範國。圖／肝病防治學術基金會提供

肝基會二十八年來，已有全民健康基金會、好心肝基金會三個不同宗旨的基金會成立並相輔相成，為國人健康做最大的努力。2021年3月肝基會推動「今年超了沒?全民腹超十年計劃」活動起跑，緊接著同年10月舉辦全台12家醫療院所同步腹超活動，2022年7月更擴大至全台灣北、中、南、東16家醫療院所同步腹超活動，建議40歲以上民眾，每年都要做一次腹部超音波，能早期發現肝癌，早期治療，避免遺憾。

肝基會董事長許金川教授表示：全島一肝~全民腹超總動員，是本會推動的未來十年計劃目標，這也肝病防治的最後一哩路，希望大家一起參與「今年超了沒？」的活動，使之成為一股「全民運動」，讓臺灣成為一個沒有肝病的國度、根除肝病的模範國。

「今年超了沒？」2022年全臺免費腹超活動圓滿

許金川教授進一步說明：台灣醫學成就已漸獲國際肯定，在諸多醫學領域中尤以肝病醫療實力在全球居於領導地位；過去近十年中，好心肝門診中心建立了一個全新的醫療模式，以愛為出發點，把病人當成自己的家人，讓病人朋友化，朋友親人化，醫病之間回歸至最原始的真摯關係。2017年更進一步成立了「好心肝健康管理中心」，民眾健檢收到報告後，可在手機APP上同步看到自己所有的檢查資料，包含影像檢查圖檔，這是落實快速、親民醫療照顧的一大步。2022年再完成擴建好心肝門診樓層及診間，目前已新增至20多個科別服務病患。二樓為以肝膽腸胃科為主的門診，八樓為健檢中心，九樓、十一樓則提供肝膽腸胃科以外之各科門診。此外，本會並設有研究室及檢驗室、病理科，推展一日病理報告，期望為病人提供更周全的醫療服務。

所有設施及醫療儀器之購置，皆由全國各界愛心人士涓滴捐助而成。將秉承肝病防治學術基金會的精神，不以營利為目的，盈餘所得全部用於救治肝病病友、推動偏鄉肝病篩檢、救助窮苦病患，以及籌建「肝病醫療中心」，達成「根除國病」的使命。期盼社會各界發揮大愛，持續襄助，讓台灣肝病的醫療照護及全方位全人照顧，可以提升至嶄新的境界。

臺灣大學管中閔校長(左一)致贈臺灣大學教職員健檢感謝狀給宋文彬總裁及何曉亮董事長。圖／肝病防治學術基金會提供

肝基會總執行長楊培銘教授說，「主動篩檢→積極追蹤→及早治療」是預防肝硬化及肝癌的關鍵三部曲。目前慢性肝病及肝硬化已掉到十大死因之末，預期很快會退出十名外，而肝癌在十大癌症死因中也已從盤踞多年的第一名降至第二名，更是四大癌症中唯一死亡人數每年都下降的癌症。楊培銘教授接著說，由於目前B肝治療只能控制無法根治，還好全口服C肝藥物上市，且自2017年1月起健保開始給付，藥物的效果甚佳、副作用少且輕微、療程又很短（8-12週）。然而，不可否認的，疫情確實會影響B、C肝帶原者出來追蹤及治療，但面對疫情B、C肝病人應該戒慎而不用恐懼，最重要的是要落實個人防護作為、保持身心健康，接受疫苗注射，抱持與病毒和平共存的心態，定期至醫療院所追蹤治療。

雖然肝病戰爭還在纏鬥中，但肝基會從未放棄和氣餒過，多年來，不但推動許多肝病基礎及臨床研究的項目，更招募優秀研究人員，資助研究人才出國或於國內進修，培植肝病研究人員，補助肝病研究人員出席國際會議吸收新知，並對國內研究肝病之學者提供研究經費。今年在肝病防治研究獎助金獲獎的有指導教授林明宏、學生郭慧茹(研究ISX-MRC2 軸線在高脂肪飲食誘導非酒精性脂肪肝疾病進展中對於肝細胞脂肪酸代謝和巨噬細胞功能的調節影響) ，指導教授黃敏銓、學生陳柏達 （半乳糖基化在肝細胞癌進程的生理與病理角色探討），指導教授高嘉宏、學生黃上秦（探討代謝性脂肪肝病對B型肝炎相關肝癌之腫瘤免疫微環境影響）。優秀論文獎方面獲獎的有吳章如（以人肝嵌合鼠篩選抗單株抗體突變病毒以分析抗體之抗原表位）、黃語涵（非酒精性脂肪肝患者中高濃度血清肝酵素增加肝硬化與肝癌發生風險）及洪振庭（靶向肝臟星狀細胞之內質網蛋白TXNDC5 抑制非典型乙型轉化生長因子訊號以延緩肝臟纖維化）。

今後，肝基會團隊仍將一步一腳印繼續為台灣的肝苦人圓夢，籌建專屬的「肝病醫院」、「肝病醫療中心」，目前正是關鍵里程碑，也期盼更多好朋友加入好心救好肝行列，早日達成「消滅國病－肝病」的目標。

肝病防治學術基金會28週年慶直播回顧：https://www.youtube.com/watch?v=V5KEB-dTIbc&list=PLHVF–hf5jGT2AIRRN_KhyQ5RLcamff9u