健康樂活 結合自然醫學的智慧健康生態

動聯國際公司每月第二週的禮拜四下午固定推出好健康日專題演講，疫情期間不間段，用視訊方式進行線上講座，疫情趨緩之時，今日8／11日推出實體論壇，在注重健康、樂活的時代，現場湧入許多聽眾聆聽演講，更提供「自由基」檢測、「K2體質」檢測、「血管硬化」檢測等給大家測試，下載「好健康APP」可以將檢測的數據導入在APP中，若有任何問題現場也邀請醫師詢給觀眾諮詢。

動聯國際董事長暨中華亞健康協會理事長李嘉華開場介紹健康樂活的生態。圖／吳雅如攝

動聯國際董事長暨中華亞健康協會理事長李嘉華開場介紹健康樂活的生態，生活習慣可分為：環境、睡眠、運動、能量、心靈；其深入探討為營養均衡、健康食品、食安保健能量、興趣、情緒壓力書發、共振芳療、深沉睡眠、中止呼吸等，因此建議需不定時進行健康評估，可透過體重體脂、自由基、血管彈性檢測，可常常檢查，提醒自己自主健康及及時改善。

本次邀請腸道保健專家陳姵璇、麗富生技有限公司-執行長方麗玲演講。陳姵璇專家表示現今工作壓力大、三餐在外飲食，上班族的久坐、飲食不正常等接會影響腸胃消化不量、便祕等造成困擾，在陳專家說明除了多運動、改善飲食習慣之外，在專家醫師建議下服用益生菌促進腸胃蠕動也可以進行腸胃改善。方麗玲執行長介紹口腔保健注意事項，強調每天進食的次數以及清理口腔的次數，一天除了三餐之外，其他時段也會不定時飲食其他食物，口腔清理是健康的重要環節，卻也是往往最常被忽略的，人們只注重身體內外健康檢查，卻疏忽口腔清潔保養，提醒一天至少有一至兩次刷牙口腔清潔。