葡萄王首創「猴頭菇素A」獲生技獎

葡萄王生技(1707)花費12年的研發時間，成功開發出全球首創且唯一可量產富含猴頭素A菌絲體的獨特液態發酵技術，以40噸發酵槽量產(猴頭素A含量>30 mg/g)，在規模及產量皆獨步全球。至今完成32項功效性試驗，並已執行阿茲海默症、帕金森氏症、老年性重聽、憂鬱症、經前症候群等多項人體試驗，相關功效皆屬高度新穎性及具市場需求性，日前更獲得傑出生技產業獎- 產業創新獎的殊榮，可在神經保健市場中獨占鰲頭。

葡萄王表示，公司在2010年~2022年共發表28篇國際科學期刊論文，幾乎就佔了全球猴頭菇論文發表的一半，不僅顯現葡萄王強大的研發量能，更提高了公司國際專業形象。猴頭菇的功效成分-猴頭素A僅存在於菌絲體中，可有效誘發腦中神經生長因子(NGF)之合成，提升腦中NGF/proNGF達兩倍以上，且能通過血腦屏障，對於神經保護極具潛力，把猴頭菇行銷至海外，讓世界有機會看到台灣，打照一個雙贏國際觀。

看準後疫情世代彈性素食人口攀升至42%的市場趨勢，結合政府2050年淨零轉型政策，以及公司ESG永續發展的理念，葡萄王將投入開發可兼具減碳、環保又能增進人類健康的真菌未來肉發展。以葡萄王本身卓越的發酵研發能力為後盾，成立真菌肉品牌FungGi meet可望成為台灣首家真菌未來肉原料供應商或品牌商。除了持續研發現有的保健食品素材以外，葡萄王也將跨足化妝保養品的功能性素材開發；長期目標為走向植物新藥，目前樟芝應用於非酒精性脂肪肝治療的人體臨床實驗已向美國FDA提出IND申請，未來猴頭菇應用於退化性神經疾病相關治療，以及蟬花應用於眼部保健相關功能亦規畫朝植物新藥發展。