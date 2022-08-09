台灣mRNA協會打造產學研醫聯盟 攜手跨域合作

台灣訊息核糖核酸(mRNA)協會攜手環球生技於7月29日在南港展覽館舉辦「2022 mRNA發展趨勢論壇」，邀請四位台灣專家，針對mRNA技術及產業發展熱門話題進行深入分享，吸引國內重量級學研單位、生技公司及醫療院所專家學者參與盛會。

永昕製藥周維宜協理分享「台灣發展mRNA藥物/疫苗CDMO的潛力」，說明mRNA疫苗生產程序，雖然理論很簡單，但不同材料製程開發也會不同。目前永昕製藥已經可以進行DNA質體生產，未來可提供大量生產及CDMO服務。

mRNA協會理事長暨希居芙生醫馬鈺欣總經理以「國內外mRNA藥物/疫苗產業環境介紹」為題分享Moderna、BioNTech…等歐美公司在研發、生產及商業布局，除mRNA疫苗及癌症mRNA藥物開發外，還跨域合作建立移動疫苗工廠及RNA微型工廠，未來可能造成產業破壞式創新。另外也介紹中國、日本、韓國、台灣在mRNA技術上如何快速追趕，目前希居芙生醫可提供mRNA合成服務及關鍵材料。

中研院陶秘華執行長以台灣「開發mRNA疫苗經驗分享」為題說明今年初他帶領團隊開發出領先全球針對 Omicron 變異株的次世代 mRNA 疫苗經歷，及實驗成果，期許未來中研院龐大的基礎和轉譯醫學研究能量可以更多跟產業界一起合作，加速mRNA新藥開發。

基龍米克斯李明撰副總經理以「台灣發展核酸佐劑及寡核苷酸合成的重要性」為題，分享過去在DNA 定序、oligo合成、次世代定序、基因檢測等經驗，並新建台灣第一座GMP等級核酸佐劑合成廠，準備切入短鏈寡核苷酸合成領域，將為產業帶來的助益。

mRNA協會馬鈺欣理事長希望未來台灣可透過mRNA協會平台進行產官學研醫合作，並與其他產業異業結盟，一起打國際盃，8月希居芙生醫也會與基龍米克斯進一步洽談合作。