醫師公會全聯會參與健保永續論壇

新北市醫師公會昨（8/7）日舉辦論壇，以「健保永續面面觀」為主題，廣邀產官學界專家學者，針對全民健保從制度、財務、品質各面向，進行深入探討。

此次論壇由主辦單位新北市醫師公會理事長顏鴻順擔任大會主席，並邀請醫師公會全聯會副秘書長暨發言人羅浚晅醫師擔任主持人。顏鴻順理事長、醫師公會全聯會理事長亦為現任立委的邱泰源教授、衛福部次長王必勝依序上台致詞；接著，健保署署長李伯璋、亞東醫院院長邱冠明、新光醫院行政副院長洪子仁、黃秀玲教授、周穎政教授及謝啟瑞教授，分別進行專題演講。最後由主席主持座談、六位專家與談，和台下聽眾交流討論。

圖為醫師公會全聯會理事長邱泰源立委。圖/李其芳

邱泰源立委談及自身二十多年照顧末期病人的經驗，不管是醫療照護或教學研究，都希望將其中的精神，灌注到醫療體系所有角落，以活化台灣醫療體系，更加貼近人民尤其是弱勢族群的需求。近幾年在公會幹部的努力下，逐漸將以疾病治療、營運為目標的模式，轉變為以病人為中心，更重視社會關懷、品質提升，亦涵蓋法案、政策面，創造全人醫療的觀點。健保也跟隨著李伯璋署長的努力，使整體醫療文化得以改變，期盼醫界也能從心出發，與政府密切合作，讓整體醫療體系的表現更好。尤其在健保的層面，如何呈現各自的價值、創造合作，是未來可為健保、為國家努力的方向。

羅浚晅醫師表示，全民健保重視醫療照護覆蓋率、使用者付費、永續經營等上位價值，二代健保下更引入擴大社會參與及收支連動、財務平衡等概念，但如何能在多元價值的衝突中取得平衡，需要持續性的跨領域思辨與社會溝通。此次新北論壇規模更加盛大，醫界對於社會的付出與關懷，以另一種積極形式展現；過去900天，我們也是秉持這樣的醫者初心，對國家社會持續的努力付出。此次論壇定焦在健保永續經營，多位講者饒富開創性、批判性的建言，具有劃時代的意義。

新北市醫師公會理事長顏鴻順則表示，全民健保可說是台灣最成功的政策之一，這兩年健保在李伯璋署長的帶領之下，全台灣的醫療體系為台灣人民共同努力，民眾滿意度已突破九成，達到 92.3%。國際讚譽台灣健保 CP 值高，但品質仍有努力的空間，健保永續是醫界和全民共同的期待。此次就不同層面邀請專家學者分享，也帶到商業保險，其中亦從財源籌措的面向，深入探討。

李伯璋署長表示，醫療體系對健保的滿意度很低，必須檢討整個大環境，予以解套。另外，健保署對於落實用藥管理，如何將錢花在刀口上，尤其針對重大疾病讓民眾及時得到適當治療，會是努力的方向。

邱冠明醫師表示，如何跳脫框架去思考，是否能發展第三代健保，滿足現有制度上的不足，並以美國 Amazon Care 為例，三年多來遠端醫療服務成功推進全美50州，可提供一些省思。

此次新北醫療論壇最後由顏鴻順理事長主持座談、六位專家與談，和台下聽眾交流熱絡。圖/新北市醫師公會提供

洪子仁副院長認為，醫療院所要能永續經營，未來在不管面對任何重大變化時皆能因應得宜，如何透過健保改革協助醫院有更好的經營，也讓70萬醫療從業人員有好的工作環境，亦是重要的思考面向。黃秀玲教授則提出商業保險在台灣全民健保制度下可能扮演的角色與貢獻。周穎政及謝啟瑞教授也提出精闢看法，論壇最後的座談會全場互動熱絡，活動相當圓滿成功。