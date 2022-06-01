華育生殖醫學中心攜手和潤企業 助小資女保存生育

據外電報導，新加坡日前公布「女性發展白皮書」擬允許21歲至35歲女性凍卵，新加坡政府建議自明2023年開始可允許21至35歲已婚及未婚女性凍卵，但只有合法夫妻可使用冷凍卵子進行後續人工生殖，而南韓30歲左右女性則基於生育年齡考量及經濟能力累積需求，相繼凍卵保存生育能力，世界各國年輕女性凍卵意願、需求相繼提升。

依據最新生育調查顯示 ，台灣30歲以上未曾懷孕的女性有5成計畫懷孕的年齡在35歲以上，有鑒於此，華育生殖醫學中心日前宣布攜手和潤企業，將女性經濟能力負擔納入考量，幫助有意願生子女性實現生育自由。

台灣生殖醫學權威華育生殖醫學中心徐明義院長表示，凍卵是女性考量年齡與生涯規劃，保障生育權的最佳方式。而年齡是決定生育能力的重要因素。雖然卵子不會增生，卻也不維修，受到生理過程及環境因素影響，變異隨時問累積，造成年長女性卵品質差，不易受精，型成曩胚困難，懷孕染色體異常胎兒的可能也比較高，而女性生育黃金年齡在25至35歲，此時是卵子品質的黃金期。

35歲之後，卵巢功能逐漸衰退，尤其38歲之後功能更是陡坡下降。成年女性可透過檢測AMH值(抗穆勒氏管賀爾蒙Anti-Mullerian Hormone)來評估自己是否需要「凍卵」，以備日後不時之需。徐明義院長補充，不是只有年紀大的女性需要凍卵，之前診所有一位20多歲年輕女性要來捐卵，但一測AMH發現數值不到1 ng/ml，為卵巢嚴重衰退的案例，這也是為何要大力推行20-50歲女性進行AMH檢測，提早覺知自身生育能力。