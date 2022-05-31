癢到受不了！「汗皰疹」為什麼找上你？

梅雨季節一到再加上疫情、大家都勤洗手，手部肌膚出問題的人變多了，各種疹子就會長出來，看起來跟香港腳非常相似的「汗皰疹」就是最常見的一種，若反覆發作，容易轉成慢性，此時水泡可能變得較不明顯，但是皮膚會出現乾燥、發紅、脫皮及疼痛等狀況。因此當壓力過大、溫濕度變化劇烈，或者是常接觸清潔劑，以及睡眠品質差、頻繁洗手、免疫力下降等原因都容易會引發汗皰疹。皮膚科醫師認為人每天都靠手接觸各種不同的物質，加上可能會碰觸到髒污或細菌，比起臉或其他地方，手的保養更重要。

正常的皮膚有天然的皮脂膜以及角質層保護，但當刺激物質反覆接觸、過度清潔了皮脂膜或傷害角質層時，皮膚就可能出現發紅、發腫、滲出組織液等狀況，有時候甚至可以發現水泡，這個階段是汗皰疹的急性期。

因此美國國家濕疹協會曾建議，在家可以用滋潤型護手霜或皮膚隔離修復霜，再將患部泡在冷水中，或使用敷布敷15分鐘，每天約進行2-4次。

除了平常避免接觸到具刺激性的物質外、正確洗手、戴手套、積極保濕就是保養以及預防汗皰疹的辦法。

使用 MG獅子護手霜 加強手部保養，可以緩解汗皰疹的症狀。

皮膚科醫師認為加強手部保養，可以緩解汗皰疹的症狀，如果指尖開始乾裂或脫皮，可以選用有添加馨敏舒成分的產品。汗皰疹症狀趨緩時，患部會開始產生脫屑乾裂，甚至流血。此時的手部保濕很重要，但因此時手部還是敏感期，使用之產品應選擇低敏高修護之保養品。MG獅子護手霜，舒緩保濕的滋潤成分能夠緩解乾癢的肌膚，並形成一層保護膜強化對於外在刺激物或過敏原的防護。

MG獅子護手霜，舒緩保濕的滋潤成分能夠緩解乾癢的肌膚。

對於肌膚較敏感的人，在選擇日常保養可以選用通過德國皮膚科檢驗最高Excellent等級的MG低敏香氛護手霜，不添加對人體肌膚有害的化學物質，更是臨床時間證明,富貴手適用。滋潤又滑順好吸收的質地，讓乾癢裂的雙手，能夠達到舒緩安撫，像是在一天洗幾次手、或是任何時候覺得乾癢，就要隨時補擦保濕護手霜。或者多準備幾條護手霜，在洗手檯、包包裡、工作常駐留之處放置，方便使用以達到隨時保養的效果。

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