經濟部：國內N95口罩供應無虞 隨時協助支援

對於5月29日新聞報導屏東地區醫院N95口罩不足，跨區求口罩一事，經濟部說明，目前N95口罩國內供應無虞，並無缺貨情事。醫療院所如有N95口罩的緊急迫切需求，可向所在地衛生局申請；指揮中心也已請屏東衛生局主動了解地區醫院庫存及需求，同時醫院如有長期需求，經濟部亦可協助媒合向國內廠商洽購。

經濟部指出，目前中央、衛生局及醫院N95口罩庫存均相當充足，足以因應此波COVID-19疫情之防治需求。指揮中心每月會定期撥補醫院N95口罩，維持其安全儲備量，並視疫情狀況調整撥補頻率，以及依國內疫情防治需求撥補N95口罩予地方政府衛生局統籌運用。

經濟部表示，指揮中心近期已經撥補22縣市醫院N95口罩至其安全儲備量2倍，以及撥發N95口罩予地方政府衛生局統籌分配轄區公務機關/醫療院所等機構使用，醫療院所如有N95口罩的緊急迫切需求，可隨時向所在地衛生局申請。另據指揮中心調查，目前屏東地區醫院整體N95口罩庫存，高於其安全儲備量；惟為求慎重，將請屏東縣衛生局主動檢視轄區醫院N95口罩庫存情形，倘有低於安全儲備量，應主動撥補。

經濟部進一步說明，我國符合指揮中心徵用規格之N95口罩，每日正常產能為33萬片，最高可達61萬片，供應無虞，市場上並無N95口罩缺貨情事，醫療院所如有長期需求，經濟部亦可協助媒合向國內廠商洽購。