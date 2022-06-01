威德全新一日補給＋上市 保護力一包搞定

知名美國保健品牌威德 Weider，推出升級版新產品「一日補給＋」，今年5月於國內全通路上市。威德團隊表示，「一日補給＋」是專為忙碌上班族群改良設計的「保護力懶人包」，加強保護力配方，添加維他命C、鋅、硒、接骨木、黑酵母對抗疫情的黃金組合，包裝方便攜帶，快速補充一日所需營養。

美國Weider台灣產品佈局 因應疫情及現代生活習慣產品研發策略

現代人生活步調緊湊，外食族居多，再加上台灣社會對疫情態度轉為與病毒共存，本土疫情急速升溫，民眾急於提升自身保護力，帶動保健產品需求成長。

威德亞洲執行副總Maria Chen表示，「本土疫情嚴峻，上班族群暴露在染疫的風險，急需能有效提升保護力的補給品，但因生活忙碌，沒時間研究採購保健品，難以攝取身體所需的完整營養素。快速方便、全方位保護力，是一日補給＋產品研發階段的首要策略考量，也是威德營養師團隊決定改良升級一日補給＋的主因」。

本土疫情急速升溫，上班族急需能提升保護力的補給品。快速方便、全方位保護力配方，是威德新產品一日補給＋研發的首要策略。圖／Weider威德亞洲提供

一日補給＋ 完整一日基礎營養 四合一戰鬥力 一次補齊

面對本土疫情急速升溫，忙碌的上班族日常接觸人群，染疫風險高。根據衛福部資料，近8成的職場員工蔬果攝取不足。威德營養師團隊指出，一日補給＋是特別為商務人士、上班族改良設計的「保護力懶人包」，輕鬆補足完整一日基礎營養。高壓生活、外食、晚睡熬夜、作息不正常導致的免疫力低落族群，需補充保護力，卻沒有時間研究，更不想購買囤積五花八門的保健產品，一日補給＋快速滿足需求。

四效合一，方便攜帶，添加維他命C、鋅、硒、接骨木、黑酵母。威德一日補給＋滿足忙碌的上班族群一日所需基礎營養。圖／Weider威德亞洲提供

威德營養師表示，一日補給＋每日早餐後補充一包，能夠為生活忙碌的上班族帶來充足的保護力和戰鬥力。獨立鋁箔包裝，攜帶方便，食用劑量簡單明瞭。一日補給＋包含的營養素如下：

綜合維他命緩釋錠：保護力擔當，12小時釋放，內含11種維生素礦物質，包含維他命C、鋅、硒，並添加9種複合莓果。

蔬果酵母精華膠囊：戰鬥力擔當，包含9色植化素及32種蔬果酵母精華，其中以接骨木和黑酵母為精華主力。

綜合B群糖衣錠：活力擔當，10種維生素B及穀維素添加。

複合植物油軟膠囊：代謝力擔當，冷壓亞麻仁油、葡萄籽油含多酚及植物性Omega3、6、9。

威德團隊表示，「一日補給＋」具有多方安全認證，擁有多國專利，科學實證功效，選用最佳原料，能夠快、狠、準補充缺乏營養素，提升人體保護力，期待成為上班族的最威防護罩，為忙碌的生活補充全方位戰鬥力。

威德Weider聲明，請務必於授權通路或官方平台購買威德產品。

WEIDER威德一日補給+：https://pse.is/484bmm

WEIDER威德官方授權通路：https://pse.is/48de7s

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