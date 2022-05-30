尖端醫蛋白質藥物里程金 4月營收攀峰

尖端醫(4186) 蛋白質藥物技轉里程金逐步收成！受惠和迅生命科學第一階段權利金150萬美元（約新台幣4仟多萬元）認列收入，推升4月營收，較去年同期成長155.88％。

尖端醫董事長蘇文龍日前表示，依合約規定，若對方新藥開發進度順利，通過第1～2期臨床試驗，可收取美金200萬元、完成第3期臨床試驗收取700萬美元、如取得新藥查驗登記後，仍有里程金1500美元的貢獻。

若和迅生命科學在第2～4階段開發期間，讓渡或授權第三人時，尖端醫可收取不同比率分潤權利金，若新藥查驗登記審核上市後，尖端醫可依產品銷售稅後淨利分潤3％之十年權利金。

根據IQVIA統計顯示，預估2025全球腫瘤藥物市場規模將達2690億美元，未來市場增長率9～12％；依The Business Research Company 研究報告中指出，G-CSF藥品在2023年的市場值可達83.3億美元。

法人表示，透過TAT-HOXB4蛋白藥物刺激造血幹細胞生長，可適用領域廣，包括抗癌輔助、骨髓移植等，讓癌症病患在化療後，可縮短「嗜中性白血球不足」的恢復期，就市場規模，可望伴隨癌症藥市場持續擴大，受國際市場關注度不斷提昇。

細胞領域深耕多年的尖端醫，源於新生兒幹細胞儲存站穩市場，同時佈局細胞儲存、免疫細胞治療為核心的生技公司，其中攜手合作醫療院所，榮獲衛福部特管辦法核准近20多項適應症，包括自體免疫細胞（CIK）治療「實體癌第1～4期、自體骨髓間質幹細胞治療退化性關節炎、膝關節軟骨缺損、脊髓損傷等。