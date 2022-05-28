漢方崛起 茗京萃將推輕資產型連鎖加盟

在一波波 Covid-19 疫情襲擊下，防疫成了長期抗戰，近兩年多來養生保健食品的銷量大增，此波國內疫情爆發之後，漢方在保健市場的地位大躍進，許多商品熱賣，「茗京萃」即是市場反應極佳的品牌之一。

茗京萃為「天一本草」旗下的養生飲品品牌，而天一本草原是有近40年歷史「天一藥廠」的關係企業。2011 年天一本草於台北設立公司及店面，奠基於傳統中醫「上醫治未病」的概念，瞄準 25-45 歲亞健康族群，致力推動漢方生活化。天一本草強調 100% 天然、無添加色素或防腐劑、不含糖、低熱量、零咖啡因，研發出各種獨具特色的漢方飲品，2020 年3月正式發表茗京萃品牌，陸續推出符合現代養生趨勢的系列飲品。

天一本草總經理陳慧娟表示：5千年前中醫就有預防醫學的概念，我們希望能夠傳承中醫藥本草的養生文化，以「天然、好喝、方便」的飲品融入日常生活，讓民眾能更接受漢方。

茗京萃【均衡】5行調理組禮盒。圖/茗京萃提供

近期茗京萃強調均衡的的五行調理系列產品大熱賣，包括：明亮百草甘、紓壓月桂人、美顏洛神蜜、美聲紫蘇飲、精力桑椹飲共5種茶。其中「美聲紫蘇飲」紫蘇薄荷配方獲得國家研究院專利及技術雙授權，清新的薄荷搭配紫蘇，加上桑椹的沉穩香和微甘甜菊，清爽甘甜的滋味大受歡迎，成為近期銷售成績最好的品項。

圖為茗京萃近期銷售成績最好的「美聲紫蘇飲」。圖/茗京萃提供

茗京萃門市位於松江南京商圈，除了提供茶包商品供選購，也推出創新的漢方手搖飲，相當受附近上班族喜愛。陳慧娟指出，在這一波國內疫情開始，大家對漢方的接受度變得不一樣了，包括年輕人的接受度也很高，更加認同漢方。我們在疫情之中雖然是受害者，卻也是很直接的受益者，一些可幫助緩解感冒的材料最近大缺，相信供需狀況會慢慢改善，漢方養生市場一定會越來越大。

據了解，光是4月和5月，茗京萃營收成長即高達 150%，該品牌團隊計畫推出辦公區 3-5 坪輕資產型的連鎖加盟創業。除了販售漢方商品和飲品，加盟店也可做 O2O (線上行銷帶動線下消費)，目前已著手規劃中，有望於7月提出書面加盟資料。