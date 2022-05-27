SPACE YOGA天母館「Open House」閃亮登場 推動瑜珈正能量

艾力克斯、李詠嫻搶先體驗國際級瑜珈大師魅力

SPACE YOGA天母館將於6月6日盛大舉辦「Open House」活動，運動健康形象的藝人夫妻檔艾力克斯與李詠嫻獲邀參加，搶先導覽全新空間，並體驗國際瑜珈大師Adarsh Williams特別設計的Yoga High，完美結合呼吸與體式的流暢瑜珈，感受能量在體內湧流的練習。

SPACE YOGA天母館還引進SPACE明曜館主打的特色，如Sculpt Yoga、Core Flow 與Dynamic Space Vinyāsa（DSV）等課程提供民眾多元練習外，更邀請國際瑜珈大師Hart Lazer蒞臨指導，帶領學員們利用瑜珈的體式維持心血管健康，瑜珈愛好者的你絕對不能錯過Yoga for a Healthy Heart。

為提升服務品質及打造絕佳體驗，SPACE YOGA今年將深耕１6年的天母館遷址至交通便利、鄰近大葉高島屋商圈地點，持續提供優質會員服務並升級練習環境。除了讓會員擁有全新體驗空間外，並提供更多專業師資陣容。館內的硬體設備同步優化再升級，如教室內淨化設備、更衣室的頭髮護理與烘手設備，讓會員安心練習；零售區除了時尚運動超模自創品牌HYPHY、Namua 以及媒體稱譽為瑜珈墊的愛馬仕LIFORME、文青最愛HYDY運動水壺以及眾多lifestyle選品也紛紛進駐，另外還提供專業輔具諮詢與選購服務。

SPACE YOGA天母館教室內淨化設備、更衣室的頭髮護理與烘手設備，讓會員安心練習。圖／SPACE YOGA提供

為歡慶開幕，SPACE YOGA天母館推出獨家「疫起回家」方案，即日起加入會員即可享免手續費、免入會費，首月0元的獨家禮遇優惠。活動當天購課即可獲得10/10 HOPE 提供BONDI WASH植萃防護噴霧/精緻衣物洗衣精/地板清潔液組合，數量有限送完為止；Space獨家提供價值1080元福袋供會員選購。

BONDI WASH開幕贈品限量提供。圖／SPACE YOGA提供

SPACE集團期望天母館以嶄新面貌致力推動瑜珈正面能量，創造掌握個人健康的關鍵意識，齊心打造屬於大家的美好新生活型態。SPACE YOGA 天母館地址：台北市忠誠路二段21巷27號1樓、電話：(02)2877-2108 。