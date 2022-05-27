食品安全把關再升級 FSI暐凱國際FSSC食品防護驗證

FSI暐凱國際推動FSSC 22000食品安全系統驗證與稽核，協助食品企業預防近程可預見的食品安全危害及隱藏的蓄意摻假或攻擊，並協助企業達到永續經營與銷售食品安全的重要性。

FSSC 22000食品安全系統結合了良好操作規範（GMP）、HACCP 及ISO 22000食品安全管理系統要求，強化食品供應鏈管理基本條件，使食品製造業者達到全球認可的標準，以ISO 22000 食品管理系統標準為基礎、將產業相關前提方案(Pre-Requisite Program, PRP)更具體化、規格化，再發展FSSC特有的供應鏈管理、食品防護與反恐等其他規定，是我國食品產業稽核驗證的新趨勢。

何中平博士指出：「國人對食安危險意識抬頭，三級品管公正第三方驗證公司執行品質安全檢測，及食品安全衛查核工作。而自主把關，需從食品安全管制基本功開始。」。FSSC22000適用於整體的食品供應鏈，不分規模，也不分複雜程度從下游到上游共包含以下7大產業：零售和批發、餐飲業、運輸與倉儲、食品製造、食品包裝製造、動物飼料生產、農業（生產肉、蛋、奶及海產的養殖業）。

FSI暐凱國際為衛福部及美國等國際認可之檢驗、驗證及訓練第三方機構，提供全方位的食品系統供應鏈完整服務，可提供一系列FSSC22000服務-包括稽核和驗證，來幫助企業符合倡議的要求和食品安全相關的驗證標準。

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