「安、靜、能、繫、望｣ 和民眾共度疫情

受國內新一波疫情的影響，使得生活壓力大增，不少民眾因此求助身心科專業醫師，而原本就有身心疾病的患者，因過度擔憂出現病情加重的狀況，亦不在少數。

台灣精神醫學會提出「安、靜、能、繫、望｣ 五字訣，希望民眾讓身心安適，保持平靜鎮靜，適當安排作息，提高生活的效能感，維持和外界的連繫和求助。除了積極防疫，也要抱持希望，正向面對疫情的變動，相信可以平安度過這段時間。

北市聯合醫院昆明防治中心主任亦為精神醫學會秘書長的陳亮妤醫師表示：「心理健康和身體健康一樣重要，每個人在人生的某個階段心理都可能生病。以憂鬱症患者而言，很常被誤以為是因為意志力不堅或抗壓性低，但事實往往相反，許多憂鬱症患者是完美主義者、自我要求高、責任心重，卻也因此內化了外界給予的壓力。就像對身體疾病，我們會鼓勵早期診斷、早期治療一樣，社會氛圍若讓人們傾向不尋求專業就醫，往往錯失治療的黃金時間，後續治療的過程也會備加辛苦。」

在大眾倡議的部分，歐美國家對於心理健康的去汙名化宣導值得台灣借鏡。例如英國王室長期投入心理健康相關的公益活動，威廉王子和哈利王子經常透過媒體，分享過去親身走出情緒低潮的經驗，凱特王妃也加入每年王室成員為憂鬱症慢跑的活動，傳遞正向的觀念，呼籲民眾重視心理健康。台灣近年透過一些火紅的戲劇，民眾雖對精神疾病有較多的認識，但是相較於歐美，台灣的心理健康問題討論度仍低。

陳亮妤醫師指出，先進國家把心理衛生擺在不次於身體健康的位子。美國有「物質濫用及心理健康服務署」( The Substance Abuse and Mental Health Services Administration，SAMHSA )，通盤檢視國人心理健康和物質使用的狀況，並進一步推動相關政策。台灣近年來對於心理健康也逐漸重視，政府也於今年五月啟動了「心理及口腔健康司」的分家，賦予台灣獨立而完整的「心理健康司」，這是啟動台灣心理衛生相關政策相當重要的一步。然而，長久以來，精神醫療資源的挹注以及一般心理衛生的促進，比起身體健康資源的挹注較為匱乏，由於國內民情，心理議題的討論也較為稀少，期許台灣能從基礎國民教育開始，灌輸學子正確的心理衛生觀念，完善校園的心理輔導系統、並提升社區的精神醫療資源。更重要的是，針對精神醫療資源的挹注，需要依據本土資料，來進行有效的提升。

最後，陳亮妤秘書長不忘指出，台灣目前正達疫情高峰， 0到18歲兒童及青少年占總確診者近 20%， 疫情導致停學甚至隔離的經驗，對需要規律生活和與同儕互動的兒童恐造成影響，令人十分擔憂其心理健康發展。美國、歐盟等去年疫情較為嚴重的國家，其兒童青少年憂鬱及焦慮的情況為以往的兩倍。因此，針對兒童的心理健康長期發展，建議政府應給予足夠的醫療或心理健康資源投注，精神醫學會也將更關注疫情過後對心理健康的持續效應。