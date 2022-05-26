2022臺北國際電腦展InnoVEX昌泰科醫秀企業ESG加高分的亮點系統

不畏疫情的影響，臺北國際電腦展（COMPUTEX 2022）創新與新創展區（InnoVEX）順利在南港展覽館一館登場。展場裡的InnoVEX 2022吸引國內外共195家新創團隊參加，透過創新能量，為科技生態系注入充沛的新創動力，並同步以線上展虛實整合的呈現。在經濟部中小企業處支持的StarFab accelerator展區(展位L0412)昌泰科醫股份有限公司在現場展示出讓企業ESG加高分的亮點系統。

StarFab accelerator展區，圖左起為昌泰科醫ESG企業對員工健康福祉的系統方案、女媧創造NUWA Robotics的Kebbi互動機器人、杏澤科技推出包含數位五官鏡與電子聽診器的遠距醫療系統。圖／StarFab提供

ESG 代表Environmental(環境綠能減碳)、Social(企業對社會及員工的責任)、Governance(公司永續治理)， 是延續CSR在企業責任與永續投資的概念、近年越來越多全球企業與越來越多投資人都用ESG分數， 來衡量評估一間公司的資質。甚至有大型金控表示朝向未來沒有ESG就沒有money的呼籲。

ESG其中Social(企業對社會及員工的責任)：包括了企業對勞工問題、資訊安全、產品責任、風險利益等，以及最重要的評分指標就是企業對員工健康與安全管理，也就是要求企業對員工健康福祉的需要不斷提升與落實度。

昌泰科醫總經理趙書宏博士(左)、StarFab accelerator董事長暨執行長劉晏蓉(右)在InnoVEX國內外參訪團解說、並推薦昌泰科醫ESG企業對員工健康福祉的系統方案。圖／StarFab提供

在經濟部中小企業處與StarFab輔導的臺灣亮點新創公司『昌泰科醫股份有限公司』專長在ICT科技結合醫學做出醫師們肯定的醫療儀器與系統，因此針對ESG的企業對員工健康福祉，提供企業的職業護理師與醫師、HR人資主管與部門主管等，能夠讓員工可以快速在兩分鐘的心血管量測快篩，量測中同時結合與通過臺灣衛福部TFDA核定的心臟血管使用的二類醫材ECG Recorder訊號與手指動脈APG血流動力學的生理訊號。

尤其透過雲端AI分析服務系統可在十秒內提供檢測報告，快速知道員工昨晚深層睡眠是否亮紅燈、是否有長期睡眠不足導致心火旺肝火旺的火氣大、自律神經的壓力是否過大、是否拼命三郎的性格與是否有過勞的趨勢，還有是否有心肌炎心肌梗塞的前兆AF心房顫動，心室肥大、心臟竇心停搏早發、傳導遲滯等、健康血氧與健康分數是否有及格，讓企業幫助員工能及早發現及早改善治療。

昌泰科醫並在StarFab accelerator展區現場提供免費量測與分析，獲得每位餐與量測者肯定，每位受測民眾都表示實在太準確比算命還厲害，竟然只需要兩分鐘的檢測就能精準知道昨晚睡眠熬夜睡眠不足，並且精準偵測出人格特性，壓力爆表、拼命三郎又過勞等，讓企業主管與HR職業護理師等能夠及時進場協助員工、幫助員工做改善。

昌泰科醫透過專業醫療團隊提供了一個讓企業ESG快速導入加分並能實際能幫助員工健康、增加員工對公司的向心力、及早發現及早改善，讓員工恢復以往工作效率與避免工安問題發生，甚至讓KPI更加提升。

歡迎有ESG改善方案需求的企業洽詢昌泰科醫股份有限公司 聯繫電話（02）2906-1123