德昌事業推13種超強黃金組合配方 獲美國二大專利

德昌事業股份有限公司對品質的堅持與創新價值，展現國際競爭力。藉由生物科技萃取13種配方，獲得美國二大專利，高科技革命性產品「帝王’鱷魚’+土龍+鴕鳥+龜鹿膠原錠組合」男女皆適用，

德昌總經理林詩文表示，該產品運用生物科技創新技術，萃取高達13種超強黃金組合配方，擁有八大特色，其主成份內的龜板及龜角濃縮萃取菁華高達200mg，可協助骨骼正常的發育與健康，添加了鴕鳥菁華，富含豐富膠質和蛋白質，增強骨頭的密度與提高骨質的韌度，是正在發育中青春期青少年及產前、產後或手術病後及銀髮族最強力的補給品。

林詩文強調，除添加土龍穩固體質根本外，強化行動力，尤其在古時候，精通醫術的達官顯要，總會設法獲取土龍，當作補品給自家的兒媳或女兒們坐月子；另外特別添加鱷魚萃取物增加行動力 提升保護力，該公司採用台灣本土鱷魚元素，通過國家最高安全規範，再加碼添加擁有世界品牌，美國最新科技發明的MSM，不但能促進新陳代謝，而且還能精力旺盛，可說是最完美專利的優質配方。

該產品全程由C GMP大廠製造，通過ISO 22000 HACCP以及食品安全證號107-CB003-0178檢驗合格，不含塑化劑、西藥成份及重金屬和農藥殘留；國家認證，品質保證，並杜絕黑心產品，德昌幫民眾把關食得安全，品質第一的標竿。

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