防疫中藥是否含運動禁藥 長庚運動藥師團隊釋疑

國內外新冠疫情持續升溫中，然而，許多運動賽事在疫情侵襲下仍持續進行，由於競賽成績攸關運動員國際排名、學生運動員升學權益等，因此選手們冒著染疫風險仍如期參與。近日「長庚運動醫學團隊運動禁藥諮詢平台」，不斷接收到運動選手、教練甚至醫療團隊醫師詢問坊間各種中藥防疫茶與防疫中藥是否含有「運動禁藥」。疫情當頭，「長庚運動藥師」董維軒組長特地針對此議題解答疑惑。

確診者需中醫師診斷 開立處方後始可服用

「臺灣清冠一號」原方為荊防敗毒散，功效為發汗解表、散風祛濕，國家中醫藥研究所考量新冠肺炎患者的臨床病徵是因「病邪入肺化熱」 所導致，因此成分調整為荊芥、防風、薄荷、桑葉、黃芩、板藍根、魚腥草、全瓜蔞、厚朴、甘草，是目前唯一取得藥證之防疫中藥，可緩解輕症新冠肺炎之中藥複方。

另作業標準化製作的「益氣飲」及「淨斯本草 飲」茶飲包，分別由長庚醫藥團隊與花蓮慈濟醫院所研發，由桔梗、菊花、甘草等各種中藥材調配組成，具有提升保護力作用，其中「益氣飲」具祛風寒及除濕氣、清熱解毒以提升正氣之效果。

中藥防疫茶與防疫中藥是否含「運動禁藥」詢問度高。 圖／長庚醫院提供

審查「臺灣清冠一號」、「益氣飲」及「淨斯本草飲」主要中藥材組成，皆不含運動禁藥， 因此運動員可安心服用。但需注意的是，「臺灣清冠一號」屬於醫師處方用藥，新冠肺炎確診病人仍需經由中醫師診斷，開立處方後才能服用， 勿自行購買。「益氣飲」與「淨斯本草飲」，雖藥性溫和，若想長期飲用或是有特殊疾病，建議應先詢問中醫師或藥師。此外，若醫師診療後處方為其他治療新冠肺炎的中藥複方，建議仍應諮詢藥師是否含有運動禁藥，或與使用中之保健食品、西藥間是否有交互作用。切記不要服用來路不明、標示不清的中藥材或茶包。

長庚運動藥師團隊 助運動員避免誤觸禁藥

「長庚運動醫學團隊」表示，在照護運動選手多年經驗中就有不少例子，有選手因為服用了感冒藥，誤觸運動禁藥，失去了參加比賽的機會，相當可惜。而感冒藥確實是選手最常誤觸 「運動禁藥」的來源，因為有一類藥品麻黃素，可以使鼻子的血管收縮，緩解鼻塞、流鼻水症狀；另一類藥品乙型致效劑，則可以使支氣管擴張，緩解咳嗽。其實不少中藥製劑也含有運動禁藥成分，例如葛根湯、小青龍湯等， 裡面就含有運動禁藥麻黃成分，不可不慎。

長庚運動藥師團隊於景美高中推廣「運動禁藥」知識。圖／長庚醫院提供

長庚「運動藥師」團隊為能即時幫助選手，不再為誤觸禁藥而失去比賽或得獎資格，積極利用行動 通訊應用程式，建立「長庚運動醫學團隊運動禁藥諮詢」平台，採取「一對一聊天」之互動模式，由運動藥師即時檢視選手上傳之處方箋，替選手解答 是否含有運動禁藥，讓選手可以安心正確地用藥。 此外，已在長庚醫院各院區藥局成立「運動禁藥諮詢專線」，提供選手即時諮詢管道。 現今疫情嚴峻，很多即將要參賽運動選手會擔心防疫中藥是否含運動禁藥，此時，運動團隊可善用 「長庚運動醫學團隊運動禁藥諮詢」平台及「運動禁藥諮詢專線」，更了解運動禁藥知識後，懂得保護自己， 以免於讓自己的努力因一次疏忽或無心而喪失參賽資格。 長庚運動醫學團 隊運動禁藥諮詢平台 QRCODE。 圖／長庚醫院提供