腦傷後遺症 用重覆性經顱磁刺激術

台中29歲張姓少婦已婚，有二名小孩，去年9月，在下班途中發生車禍，她的頭部受到撞擊、意識不清被送往鄰近醫院，當時做完腦部X光以及斷層掃描後，醫生告訴她腦部一切正常，張姓少婦當時沒有想太多，便回家休養。

但就在張姓少婦車禍數天後，開始出現頭暈、頭痛、耳鳴等症狀，更令她困擾的是，她變得難以入睡，即使吃到三顆安眠藥也不見得能安眠；性格也不像過去開朗活潑，反而變得容易焦慮、暴躁、恍神、注意力不集中、判斷力及記憶力減退，且開始出現憂鬱症狀，過去喜歡做的事，都變得興致缺缺，身邊的親友都覺得車禍後的她像是變成另一個人！

為了找出問題，張姓少婦先找上光田綜合醫院外科陳子勇院長，診斷後發現她有輕微蜘蛛膜下腔出血，且因動眼神經異常造成大小眼，並出現「腦震盪後症候群」（Post-concussion syndrome）。由於當時張姓少婦已出現憂鬱等身心症狀超過二週，故轉至神經內科楊鈞百主任接手持續治療。楊主任選擇用「重覆性經顱磁刺激術」（以下簡稱rTMS）來改善憂鬱等症狀。楊主任表示，「腦震盪後症候群」的病患不見得會有肢體無力或語言上的問題，但卻可能出現以下三大症狀︰

1.「身體」不適症狀︰如頭暈、頭痛、耳鳴、失眠、平衡感下降、容易疲倦。

2.「認知」功能下降︰如恍神、注意力變差、 判斷力及記憶力減退等。

3.「情緒」不穩症狀︰如焦慮、易怒、憂鬱、性格改變等。

這三大症狀有時會持續數月至數年，影響工作與人際關係，讓病患不勝其擾！楊主任表示，rTMS是以神經科學原理，利用磁波改變大腦神經細胞的動作電位，進而活化或調節大腦皮質活性，使受傷或失調的神經細胞恢復正常機能，它能幫藥物治療效果有限的身心疾病患者，例如憂鬱症，提供更優質的效果。楊主任進一步指出，rTMS安全性高、療程時間短且無侵入性，副作用也較少。一般來說其療程以每週5次，每次治療建議時間約20-40分鐘，10次為一個療程。「基本上我們會看患者受傷的狀況來決定，有些狀況較差的，可能就要做二到三個療程，才會逐漸改善。」

幸運的是，張姓少婦做到第一個療程的第五次時，症狀即獲得改善。「剛做完的前三天，我已經可以在不依賴安眠藥的狀況下好好睡一覺，讓腦部好好放鬆休息，而且我的大小眼症狀改善了！另外之前頭暈頭痛跟惱人的耳鳴緩解不少，暴躁、焦慮、心情低下的問題也好了很多。」她笑稱做完rTMS回家，孩子說她「變成好媽媽」，而她也終於能重拾過去的開朗和歡笑了。