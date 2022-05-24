大昌華嘉引進Dirty Clean Food燕麥奶 打造健康新風潮

大昌華嘉消費品事業單位今(24)日攜手澳洲再生農業和食物領域領航者Wide Open Agriculture(WOA)，在台灣共同簽訂獨家代理合約，將引進旗下品牌「Dirty Clean Food」的燕麥奶，預計將在台灣造成一波健康新潮流。

大昌華嘉消費品事業單位於2021年舉辦「成長動能論壇」，Wide Open Agriculture為與會嘉賓，而論壇中透過互動，消費品事業單位向全球各地中小企業介紹所服務的13個國家，該論壇以獨特參與方式讓貴賓能展示公司、產品和策略，同時瞭解各國消費者的喜好、行銷管道和產品分類，從中尋求最適合且具潛力的商機。

台灣大昌華嘉計畫將運用多年累積的豐富市場經驗和分銷專業能力，為Dirty Clean Food品牌全系列燕麥奶，包含原味、咖啡師特調、咖啡和巧克力等4種口味，提供行銷、銷售、物流和配銷等市場拓展服務。

Dirty Clean Food燕麥奶起源於澳洲西部的再生農場（世界上優質的燕麥生產地之一），無基因改造且適合素食者，採用植物為基底的奶類替代品。它的營養價值接近牛奶，適合純素食者，且強調無添加糖、乳製品、大豆、堅果、膠或穩定劑等。Dirty Clean Food燕麥奶具備濃厚綿密質地，非常適合打奶泡搭配咖啡使用，或可添加在營養麥片、烘焙和冰沙、果昔等飲品內，受到民眾歡迎。

Dirty Clean Food燕麥奶可添加在營養麥片、烘焙和冰沙、果昔等飲品內，受到民眾歡迎。圖／大昌華嘉提供

Wide Open Agriculture董事總經理Ben Cole博士表示，很高興能與大昌華嘉合作，共同將Dirty Clean Food引進台灣植物性飲料市場，而大昌華嘉為全球市場拓展服務的領導者，具有廣大的影響力和堅強實力，因此有信心能展開長期且極具成果的合作關係。

Dirty Clean Food總裁Jay Albany指出，積極增加更多銷售據點為國內製造業奠定重要基礎，並把握更多銷售契機，來支持西澳洲、世上碳含量最低的植物奶設施。

DKSH大昌華嘉集團消費品事業單位客戶成長和業務發展副總Jean-Pascal Cayssiols 表示，秉持著「豐富每個人的生活」為企業經營理念與和永續發展承諾，很榮幸能與Wide Open Agriculture合作。 因應現今消費者健康和環保意識漸抬頭，相信引進Dirty Clean Food燕麥奶，可達成Wide Open Agriculture保護地球且貢獻一己之力，同時滿足民眾的味蕾。未來將透過長期耕耘的分銷網絡和線上線下多元行銷管道，讓台灣消費者能輕鬆便利購買新的營養飲品。