智慧醫療成趨勢 甲狀腺AI成臨床輔助利器

醫療科技進步日新月異，擁有深度學習功能的AI偵測系統，也成為臨床上輔助醫師的一大利器。臨床醫師指出，曾有甲狀腺結節病患，儘管惡性度低，每年回診仍要求穿刺檢查，透過加入AI系統的輔助，分析報告顯示惡性風險低，終於讓病患不需再接受穿刺，省去每年扎針痛苦，同時節省醫療資源。

超音波AI偵測系統引進醫院，備受國內各大醫院使用。圖／安克生醫提供

每年5月25日為世界甲狀腺日，醫界盼藉此提高外界對甲狀腺健康、以及最新診療技術的認識。依據衛生福利部108年最新癌症登記報告，甲狀腺癌高居全國十大癌症第八位，若男女分開計算，甲狀腺癌為女性的第四大癌症。

根據觀察，我國健檢單位甲狀腺節結盛行率多落在3~5成；中國大陸近期一項約700萬人的大型研究，發現結節盛行率達36.9%（男性盛行率29.9%、女性45.2%），除了女性高於男性，年紀大、體重高的風險也相對提高。

甲狀腺結節惡性機率僅5%，民眾無須過度恐慌，但結節通常沒有症狀，建議在首次健檢時加入檢查，後續遵照醫囑追蹤即可，高風險族群的首次檢查建議則是愈早愈好；結節若有低迴音度、邊緣不規則、微鈣化、高度大於寬度等特徵，惡性機率較高，會視情況進行細針穿刺或切片檢查，但無法靠單一特徵來判斷良惡性，相當仰賴醫師經驗。

細針穿刺是利用細針抽取細胞進行判讀，並非是完整的組織切片，所以準確度無法100%，加上有人相當畏懼扎針，此時，非侵入性的甲狀腺AI就是臨床醫師相當好的輔助利器，當分析顯示惡性機率低，就持續追蹤觀察，若惡性機率較高，則建議直接開刀治療。

國際頂尖醫學期刊《刺胳針》(The Lancet)曾指出，AI深度學習能力夠強，是臨床醫師判讀甲狀腺結節的一大利器；透過持續且大量提供超音波圖檔、惡性檔案，讓超音波AI軟體進行深度學習，能將儲存的大數據應用在臨床上，輔助醫師做出更精準的判讀、分析出良惡性機率；近期也有國際大規模研究指出，專科醫師在甲狀腺AI輔助下，準確率大幅提升。

彰濱秀傳醫院是國內結合「智慧醫療」的先驅醫院之一，黃士維院長表示，預防醫學、精準醫療已成現代趨勢，也讓智慧醫療更顯重要，醫院致力於替臨床醫師導入好的產品，在不影響原有工作流程、甚至更為精簡優化的情況下，輔助醫師做出更精準的判讀。

黃士維院長以日前引進的安克甲狀腺超音波AI偵測系統為例，能迅速且自動產出甲狀腺結節的風險評估報告，大幅優化醫師與工作人員作業流程，專業且彩色化的報告，也方便醫師跟病患解釋病情，提高患者信心，均有助於拉近醫病之間關係。

他進一步強調，AI的優點在於能持續優化，使用後的資料導回AI系統的大數據，優化後能做出更精準地分析，持續的良性循環，讓醫師與病患皆受益。

安克生醫李伊俐總經理表示，公司研發的甲狀腺超音波AI偵測系統，上市至今，其成果已獲得30多篇國際期刊發表，深獲肯定，現已進入包括台大、彰基、彰濱秀傳、聯安等多家健檢中心，成為輔助醫師的臨床最佳利器，守護民眾甲狀腺健康。

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