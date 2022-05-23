暐凱國際回饋ISO45001客戶 助食品業應變風險

暐凱協助食品產業以ISO 45001職業安全永續經營企業，發展整合性的ISO22000與ISO45001的驗證管理系統方案，由資深稽核員的角度服務，節省疊床架屋的管理架構。

今年特別回饋「COVID-19 防疫安全作業使用指引(線上)課程」給驗證客戶，台灣在近期進入感染高峰期，本活動內容說明在ISO45001的基礎架構下，組織該如何看待ISO/PAS 45005來管理整個組織的新興流行病及辨識其所帶來的風險與機會，保護工作者的健康、安全和福祉，這是企業面對未來挑戰必需做好的準備。適合暐凱驗證客戶、任何與稽核及維護或是監督ISO職業安全及管理系統相關的人員、勞工健康服務護理人員、人力資源管理人員。

煮粉圓鍋爐爆炸1工人噴飛不治、男修輸送帶遭撞昏困-20度冷凍倉儲身亡、彰化食品工廠工安意外！貨梯突啓動，員工「頭遭截一半」慘死…在當今競爭激烈的全球市場中生存，企業社會責任是一個使命，永續經營建立在人員穩定、工作安全而身心健康的組織全員上。組織必須積極地管理各類型的風險，而 ISO 45001 的推動，讓組織更重視職業安全和人員健康，並引導組織改善建立多元化的工作 規則及管理機制保障員工和承包商的安全。

暐凱提供企業/農業組織 ISO45001的驗證服務，可提供您食品安全和職業安全的整合性驗證服務，免費線上課程及稽核、驗證相關資訊，請洽02-8751-1232 Ext. 233蕭小姐;Ext. 234李先生;Ext. 230 宋小姐。