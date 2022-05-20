東元綜合醫院啟動一站式「防疫採檢門診」配賦輝瑞及默沙東抗病毒藥物

國內新冠肺炎確診數持續升溫，東元綜合醫院自5月16日起啟用戶外「防疫採檢門診」，掛號批價、視訊看診、PCR採檢、領藥一站式醫療服務，即刻提供確診者醫療資源，設置專區分流，使院內一般就診民眾能安心看診。

東元綜合醫院提供12歲以上有疑似新冠肺炎症狀或快篩陽性的民眾，在專區掛號批價、視訊看診、PCR採檢、領藥。圖／東元綜合醫院提供

為提高確診者治療品質，中央自13日起開放確診者可委請非居家隔離中的親友代為看診，至「防疫採檢門診」進行視訊診療，協助開立一般感冒及發燒用藥，若經醫師評估符合抗病毒藥物用藥標準(限具重症風險因子之族群)，也可開立抗病毒藥輝瑞Paxlovid或默沙東Molnupiravir。

自05/24起接受民眾持其他醫療院所釋出單一藥物Paxlovid紙本處方箋代領服務。圖／東元綜合醫院提供

東元綜合醫院醫療副院長林鎮宇表示，該院為新竹縣唯一重度級急救責任醫院，在疫情期間肩負國家防疫重任，也是配賦輝瑞Paxlovid和默沙東Molnupiravir抗病毒藥物的醫院。在感染科及感控團隊合作規劃下，本院迅速啟用一站式「防疫採檢門診」，提供12歲以上有疑似新冠肺炎症狀或快篩陽性的民眾，在專區掛號批價、視訊看診、PCR採檢、領藥。該院也擔任新竹縣兒科急診輪值醫院，為防疫盡一份心力。

倘若是具重症風險因子之族群，經醫師評估符合抗病毒藥物用藥條件且適宜服藥，並瞭解該藥品適應症與療效和副作用，取得看診者(代理)簽署病人治療同意書後，即可開立抗病毒藥物處方箋。確診者可經由視訊看診，或是委請非居家隔離中的親友，持確診者的健保卡及出示確診證明(包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等)，經防疫採檢門診後依處方箋領藥。

該院自05/24起接受民眾持其他醫療院所釋出單一藥物Paxlovid紙本處方箋代領服務。提醒民眾珍惜藥品並依醫囑正確用藥，如服藥後產生嚴重不適情況，應立即聯絡居家照護團隊。

一站式戶外「防疫採檢門診」位於該院急診對面停車場，服務時段為週一到週五9:00-12:00及14:00-17:00，週六8:00-10:00(視疫情狀況調整)，採網路預約及電話預約03-5534545。