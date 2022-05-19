借鏡半導體供應鏈 生醫攜手政府前進國際

台灣新冠疫情步入與病毒共存之際，遠見天下文化出版牛津AZ《疫苗先鋒》、BNT《光速計畫》、《輝瑞登月任務》、《疫苗商戰》等重磅疫苗相關書籍，與國際接軌，並於5月18日主辦「借鏡國際新冠疫苗—台灣生醫創新願景高峰論壇」。前副總統陳建仁出席指出，COVID-19的高感染率讓台灣沒有辦法用清零的方式防疫，需要透過疫苗、快篩、抗病毒藥物三者，達成與病毒共存。

國發會副主委高仙桂發表國家推動生醫產業的新動向，提出未來核酸藥品需求量極大，慢性病、癌症都是治療的要點。再生醫療與細胞治療規模日漸擴大，2022年後全球會有一半案例集中在臨床試驗二期，掌握建置就能掌握商機。

臺灣阿斯特捷利康總裁Claudio Longo從AZ經驗探討國際合作的重要，AZ疫苗從基因定序到施打僅費104天，但其嚴謹度並沒因此降低，反而激發更多創新。他同時強調，單一公司力量有限，AZ在台灣規劃糖尿病、氣喘、肺癌、慢性腎臟病四大主題，將透過產官學合作，提供病人更好的健康照護品質。

晟德大藥廠董事長林榮錦分享生醫界第一線經營實務經驗與建言。過去以為技術好就有價值，但技術不等於產品，產品也不等於市場回報，選題才是重點。CDMO未來十年會有十倍成長，製藥廠百家爭鳴更是發展生技產業的好機會。

第一場論壇由台灣精準醫療產業協會理事長李鍾熙主持。國際癌症研究權威閻雲表示，CDMO可以代表台灣特色，台灣研究量能極高，但要接軌國際，在業務、管理能力上還有許多欠缺。生物技術開發中心董事長涂醒哲指出，法令鬆綁也是必須配合的重點，由政府發展國家隊，並尋思解決全球的醫療問題。IRPMA公共事務暨溝通委員會共同主席張博勝鼓勵政府可從早期診斷、個人化醫療、慢性病照護上奠定明確策略與跨國企業合作，投入資源讓醫療產業從成本控制思維變成價值創新思維。 第二場論壇由遠見社長楊瑪利主持。分就產業發展機會與人才培育進行深入探討。國衛院副院長司徒惠康認為教育部、科技部、衛福部、經濟部都和生技產業息息相關，透過彼此連結加強人才培育。而陽明交大校長林奇宏呼籲借鏡半導體發展，讓學校修正學程，和大廠銜接提供人才。國家生技醫療產業策進會執行長錢宗良則認為所有疫苗產業需要政府支持，這是國安問題。放眼國際，透過政府支持與業界投入，發展台灣生醫產業進軍國際市場。